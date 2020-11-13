Влияние пищевых красителей на организм человека

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Исследования подтверждают, что искусственные пищевые красители могут негативно влиять на поведение детейНесколько десятилетий назад искусственные пищевые красители не являлись проблемой для большинства семей. Конечно, люди ели ярко-розовое клубничное мороженое, но не каждый день. Последняя оценка пищевых красителей, потребляемых детьми в США, показала, что количество возросло с 12 миллиграммов в день на одного ребенка в 1950 году до 68 миллиграммов в день в 2012 году. Украинские цифры, вероятно, будут похожими. Более 40 лет назад доктор Бен Файнгольд, педиатр-аллерголог, предположил, что некоторые ингредиенты в продуктах питания, такие как салицилаты, искусственные красители и искусственные ароматизаторы, могут повлиять на поведение детей.Но его исследование не было принято научным сообществом, так и его теория о связи с гиперактивностью. Дальнейшие исследования, однако, показали, что претензии доктора Файнгольд действительно имеют основание. Интерес к этой области возник, когда все больше и больше детей диагностируются с различными поведенческими проблемами, такими как синдром дефицита внимания и гиперактивности.Сегодня уже три отдельных крупных обзора исследований пришли к выводу, что красители могут вызывать гиперактивность или СДВГ симптомы у чувствительных детей. Другое исследование, опубликованное в британском журнале Lancet, доказало связь между пищевыми добавками и гиперактивным поведением у детей. Для исследования были отобраны две разные возрастные группы — 3-х летних и 8-9-летних детей.Заключением стали результаты, показавшие, что искусственные красители, в частности бензоат натрия, приводят к увеличению гиперактивности у всех участников исследования обеих возрастных групп. В Европейском Союзе продукты, которые содержат определенные красители, должны носить предупредительную маркировку о том, что данный продукт может оказать негативное влияние на активность и внимание детей. В отличие от ЕС, в Украине производители имеют возможность дать опасному красителю имя, или назвать общим термином "цвет" и спокойно использовать в производстве.Несмотря на всемирные запреты, компании по производству и продаже еды и в Великобритании, и в Европе, и в Украине продолжают заполнять полки супермаркетов продуктами, содержащие эти сомнительные ингредиенты. Если вы считаете, что ваши дети могут быть подвержены негативному влиянию пищевых красителей и добавок, обратитесь к поставщику, в министерство здравоохранения, в службу защиты прав потребителей, чтобы обсудить возможность устранения этих подозрительных ингредиентов из продуктов питания, входящих в детский рацион. Помните, если мы будем молчать – ничего не изменится!