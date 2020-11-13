Одиночество острее всего в молодости

Максимально одинокими чувствуют себя люди после 20 лет, а реже всего проблемы с этим возникают после 60. Таковы удивительные результаты исследования.Принято считать, что пожилые люди наиболее остро страдают от одиночества и социальной изоляции, а вот у молодёжи с этим проблем нет. Они активно посещают разного рода места, тусовки, вечеринки, заводят много друзей по учебе и работе.Интернет-опрос 2 843 человек в возрасте от 20 до 69 лет из США показал, что люди в возрасте после 20 лет сталкиваются с самым сильным стрессом и эмоциональным давлением, пытаясь развивать карьеру и найти спутника жизни.При этом лица в возрасте от 40 лет реже страдают от одиночества, зато уже начинают испытывать проблемы со здоровьем, такие как гипертония и диабет. И лишь лица старшей возрастной группы после 60 имеют наименьшее психологическое давление в связи с одиночеством. При этом ученые вовсе не утверждают, что пожилые люди не ощущают одиночества совсем - сегодня они сталкиваются с ним гораздо чаще, чем раньше из-за введённых в результате пандемии коронавируса ограничений.Однако в эмоциональном плане пожилому человеку легче переносить одиночество, даже если он имеет хронические болезни. Дело в том, что в пожилом возрасте отпадают некоторые самые тяжелые стрессовые факторы вроде необходимости обеспечивать маленьких детей, страха из-за потери работы, переживаний из-за низкого материального достатка. Вместе с тем, пожилые люди ощущают себя одинокими, если долго не вступают в контакт с родственниками и друзьями.