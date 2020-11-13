Названы признаки, указывающие на дефицит цинка

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Цинк является одним из важнейших элементов в организме.Однако очень часто он остается недооцененным и упоминается только при возникновении проблем с кожей и волосами, когда ни коррекция в питании, ни визиты к косметологу не дали результатов. Отметим, что цинк участвует почти во всех процессах организма.Цинк занимает второе место (после железа) по самой большей концентрации в организме, так наивысшее количество сосредоточивается в костях и мышцах, а также предстательной железе и сперме.Необходимое количество цинка для нашего организма зависит от возраста и массы тела. Доза может колебаться от 5 до 12 мг в сутки. Цинк не имеет свойства накапливаться в организме, соответственно остатки выводятся с мочой. Безопасной дозой в сутки считается 40 мг, врачи рекомендуют разделять суточную дозу на 3-5 приемов.При приеме витаминных добавок важно разбираться в том, что с чем необходимо комбинировать. Поэтому еще раз подчеркивается необходимость предварительной консультации с врачом. Так чаще всего в состав препаратов с цинком входит магний, а вот кальций, фолиевую кислоту и другие определенные виды тяжелых металлов важно при этом исключить, поскольку в результате не происходит усвоения всех объединенных элементов.В первую очередь мы должны получать цинк в его естественном виде, то есть с пищевыми продуктами, а именно с мясом, морепродуктами, семенами тыквы, орехами. Постоянное их употребление будет лучшей профилактикой развития дефицита цинка.Функции цинкаЦинк является микроэлементом, который есть очень важным для работы иммунной системы, регуляции активности генов, регенерации тканей при возникновении ран и функционирования мозга. Также значительная роль элемента в участии в следующих процессах:биосинтез специфических гормонов (например, инсулин, тестостерон);формирование полноценного функционирования иммунной системы (именно поэтому в условиях пандемии значительный спрос на препараты цинка);антиоксидантное действие.Симптомы дефицита цинкаК сожалению дефицит цинка не имеет специфических проявлений, однако даже при возникновении указанных далее состояний необходима консультация врача:искажение ногтей;выпадение волос;постоянные высыпания на лице;потеря аппетита;снижение остроты зрения;раздражительность и эмоциональная лабильность;эректильная дисфункция и нарушение синтеза половых гормонов;замедление развития в детском возрасте;появление частых простуд, вследствие снижения иммунитета.Чаще всего дефицит цинка возникает у людей, которые имеют алкогольную зависимость, вегетарианцы, женщины в период беременности и лактации, при наличии патологии ЖКТ, когда отмечается нарушение усвоения нутриентов (болезнь Крона).Показания к приему цинкаСпециалисты отмечают эффективность приема добавок цинка при развитии следующих состояний:предотвращения и лечения диареи (у детей);кишечные инфекции;хронические возрастные патологии (например, остеопороз);ВИЧ-инфекция.Сегодня принимать самостоятельно минеральные добавки является очень распространенным явлением, особенно в связи пандемии коронавирусной инфекции, когда население всеми методами старается повысить иммунные силы организма. Однако, следует помнить, что самостоятельное назначение доз цинка может вызвать хроническую передозировку, которая будет проявляться в виде тошноты, судорог, анемии и ослабление иммунитета. У мужчин чрезмерное употребление цинка в течение дня приводит к повышенным риск развития рака простаты, также не стоит самостоятельно принимать цинк беременным и женщинам в период лактации.Поэтому лучшим и правильным вариантом является обращение к врачу с последующей сдачей лабораторных анализов. Только врач назначит необходимую дозировку без вреда для здоровья.