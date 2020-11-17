У коронавируса нашли скрывавшийся ген, делающий вирус особо опасным
Речь идет о том случае, когда экспрессия одного гена частично перекрывается экспрессией другого гена, что затрудняет его обнаружение и оценку деятельности. По мнению генетиков, именно перекрывающиеся гены могут быть оружием из арсенала коронавирусов, с помощью которого по мере эволюционирования были достигнуты эффективная репликация, подавление иммунитета хозяина и инфицирование жертвы.
В центре нового исследования оказался ORF3d - перекрывающийся ген в SARS-CoV-2, который может кодировать довольно длинный белок. Этот ген также присутствует в ранее обнаруженном коронавирусе панголинов. Сам по себе ORF3d давал сильный иммунный ответ со стороны антител у пациентов с COVID-19. Значит, белок, связанный с этим геном, скорее всего, вырабатывается при инфицировании человека.
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