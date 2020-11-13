Сила поливитаминов в позитивности тех, кто их принимает - исследование

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Многие люди утверждают, что чувствуют себя лучше, если принимают биоактивные добавки – поливитамины и минералы. По всей видимости, они приписывают этим добавкам несуществующие эффекты, свидетельствует новое исследование, опубликованное в BMJ Open.Как проводилось исследованиеЧтобы оценить пользу от добавок с витаминами и минералами, ученые проанализировали данные 21 тысячи человек – цифры были собраны в 2012 году в рамках обширного опроса в США. Около 5 тысяч участников исследования принимали поливитамины регулярно.Люди отвечали на вопросы об имевшихся у них конкретных проблемах со здоровьем. Ученые проанализировали наличие у них 10 хронических болезней (сахарного диабета, гипертонии, астмы и других), а также 19 проблем со здоровьем в течение года перед опросом. К последним относились, например, нарушения памяти, инфекции, неврологические болезни, патологии опорно-двигательного аппарата. Кроме этого у опрошенных узнали, как они лично оценивают свое здоровье.Что показало исследованиеУчастники исследования, которые принимали поливитамины, в среднем на 30% лучше оценивали состояние своего здоровья, чем те, кто их не принимает. Однако когда ученые сравнили реальное здоровье людей из обеих групп, они не обнаружили никакой разницы.Ученые отмечают, что это исследование не позволяет сказать, действительно ли прием поливитаминов и минералов улучшает субъективную оценку собственного здоровья. Они подчеркивают, что такая оценка часто бывает ненадежной. Однако отсутствие разницы в состоянии здоровья говорит в пользу того, что пользы от приема витаминных добавок скорее нет.Авторы исследования предполагают, что люди, которые регулярно принимают витамины и минералы, приписывают им лечебные свойства, не доказанные наукой. Кроме того, эти участники исследования в целом могли по неизвестным причинам более позитивно относиться к состоянию своего здоровья.Польза поливитаминов и минералов остается недоказаннойРезультаты нового исследования согласуются с научными данными, полученными ранее. Например, крупные исследования показали, что прием поливитаминов не снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Их эффект на когнитивные способности тоже остается под вопросом. Так, исследование показало, что поливитамины не улучшают когнитивные способности у мужчин, но другая работа продемонстрировала, что под их действием может улучшаться способность к вспоминанию.