Диабет 2 типа: что съесть на завтрак для лучшего контроля сахара в крови?
14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом, в связи с чем медики делятся своими рекомендациями о том, как можно улучшить контроль над заболеванием. Диабетом 2 типа страдают более 300 миллионов человек во всем мире. Данная патология характеризуется высоким уровнем сахара в крови и инсулинорезистентностью, среди ее последствий – опасные нарушения функций почек, глаз, нервов, сердца.
«Жизнь с этим заболеванием означает, что человеку нужно быть особенно бдительным, выбирая пищу. Конкретно завтрак – это незаменимый прием пищи для диабетиков. Исследования показали, что завтракающие люди с диабетом 2 типа реже переедают в течение дня. Кроме того, выбор правильных продуктов на завтрак стабилизирует уровень сахара в крови, улучшает его контроль со стороны организма», - цитирует врачей издание Express.
Идеальный выбор: яйца. Эксперты подчеркивают, что диабетикам важно употреблять продукты с низким гликемическим индексом: они предотвращают резкий скачок сахара в крови после еды, поддерживают длительное чувство сытости.
«Продукты с низким гликемическим индексом могут помочь предотвратить всплеск глюкозы в крови в течение всего утра и даже после обеда. Идеальны в этом плане куриные яйца: их белок имеет нулевой гликемический индекс, они не содержат углеводов и сахаров», - рассказали специалисты.
Напитки. Диетологи советуют выпивать на завтрак чашку напитка на основе чайного гриба. Исследования показывают, что его потребление замедляет переваривание углеводов, что стабилизирует уровень сахара в крови, препятствует его скачкам.
Что съесть на завтрак для лучшего контроля сахара в крови? Express приводит следующие рекомендации экспертов.
Подходящий вариант – каша из цельного зерна с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахара, без добавления соли, с орехами и ягодами.
Нужно избегать соков и смузи с высоким содержанием сахара, а также готовых кофейных напитков, насыщенных сахаром, сиропами.
Размятый в пюре банан на тосте – лучший вариант, чем джем.
Круассаны и другая выпечка не подходят для завтрака, это продукты для крайне редких угощений в виде исключения.
Нужно есть больше фруктов и овощей, чтобы увеличить потребление клетчатки. Например, можно добавлять в каши кусочки яблок, груш, половину банана (не слишком спелого), или готовить яичницу с помидорами, зеленью.
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