Как часто можно есть сосиски без риска для здоровья? Объясняет врач диетолог

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Сосиски нельзя считать полезным продуктом, но с определенной частотой есть их все-таки можно без серьезного риска для здоровья. Врач-диетолог объясняет: употреблять продукт следует не чаще раза в неделю.Мнением о том, как часто можно есть сосиски без риска для здоровья, поделилась диетолог Дарья Русакова. Врач посоветовала контролировать количество этого продукта в рационе, поскольку частое его употребление может привести к избыточной дозировке нежелательных, даже опасных компонентов.Говоря о том, как часто можно есть сосиски, не вредя организму, специалист порекомендовала ограничиться однократным приемом в неделю.«Если вы едите сосиски один раз в неделю, то ничего страшного для здоровья и фигуры не произойдет. Но если вы едите их каждый день, то это вредно. В сосисках очень много избыточной соли, жира, а также недостаточное количество белка», - рассказала Рускова изданию Nation News.Врач также объяснила: чтобы употреблять их без риска для здоровья, нужно дополнительно в комплекте есть зелень, свежие овощи – сочетать сосиски с крупами, макаронами не следует.Ранее MedikForum.ru писал о том, какие продукты являются по мнению медработников полезными и вредными при заражении коронавирусом. Специалисты считают, что для успешной борьбы с инфекцией организму важно получать жир, а в рационе должно присутствовать мясо.