Эксперты Роскачества перечислили продукты, которые категорически запрещено мыть
Например, нельзя мыть курицу и птицу других видов. Если нарушать это правило, можно подхватить опасные бактериальные инфекции. "Патогенные микроорганизмы, которые могут присутствовать на курице, распространяются по кухне вместе с аэрозольной взвесью, которая образуется, когда мы моете продукт. Таким образом запросто можно заполучить сальмонеллез или другую инфекцию", — отмечают эксперты.
Безопасно уничтожить бактерий, которые могут сохраняться на курице, можно только в процессе длительной термической обработки. То же самое справедливо и для куриных (и других) яиц, которые в естественном виде покрыты особой тонкой оболочкой, препятствующей проникновению микробов внутрь. Если смыть эту оболочку, то микробы могут попасть в яйцо и спровоцировать отравление при его употреблении. Именно поэтому, кстати, не следует готовить яйца с поврежденной скорлупой.
Еще один продукт, который не рекомендуют мыть специалисты Роскачества — грибы. Лучше протереть их влажной губкой, а также срезать поврежденные участки ножом. Можно ошпарить грибы кипятком.
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