Лекарство от рассеянного склероза борется с COVID-19

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Ученые обнаружили, что госпитализированные пациенты с коронавирусом, вдыхавшие препарат от рассеянного склероза, в два раза чаще выздоравливали за две недели. Это важное открытие в деле разработки новых методов лечения коронавируса.На сегодняшний момент в мире всего несколько лекарственных препаратов, официально одобренных для лечения коронавируса. К примеру, в России это вариации японского средства от гриппа фавипиравира, а на Западе мощный стероидный препарат дексаметазон. Человечества экстренно нуждается в специализированных лекарствах от COVID-19, но на их разработку уйдут годы. Таков традиционный путь создания лекарственных препаратов с нуля. Тем ценнее открытия, совершенные при испытаниях уже давно одобренных лекарств, предназначенных для других болезней. Одним из них может стать средство под названием SNG001.Это препарат, использующий естественно встречающийся белок интерферон бета, производимый организмом при при сражениях с вирусными инфекциями. Белком лечат рассеянный склероз, и обычно SNG001 дают пациентам посредством инъекций. Но в ходе эксперимента ученые решили трансформировать это лекарство в средство для вдыхания через специальный ингалятор. Выяснилось, что среди тяжелых госпитализированных пациентов с COVID-19, получавших это лекарство, лишь 13% впоследствии нуждались в реанимации.А вот среди тех, кого лечили традиционным путем, в реанимации оказались 22% пациентов, то есть почти в два раза больше. Учёные полагают, что коронавирус подавляет способность иммунной системы производить белок в больших дозах. Но с помощью ингаляции лёгкие получают необходимое количество важного для них компонента.