Коронавирус в доме: как не заразиться от близких людей

Избежать заражения возможно.Заражение одного из членов семьи не должно становится для всех остальных ее членов приговором: COVID-19 можно избежать, если соблюдать ряд жестких правил.Прежде всего, для заболевшего должно быть выделено отдельное спальное место. «Во сне можно и чихнуть. Все это разнесет заразу», — пояснил ученый Валерий Черешнев;Кроме того, у больного должна быть отдельная посуда. Мыть ее следует другой губкой и отдельно от остальной посуды.Также больному следует сдерживать чихание и кашель и делать это вдали от всех проживающих. После того, как зараженный чихнул или покашлял, нужно обрабатывать поверхность рядом с местом распространения вируса.Не менее важна влажная уборка — она является важным пунктом для сдерживания распространения заболевания.Сюда же входит антибактериальная обработка поверхностей.Самым же главным пунктом является ношение маски. Она поможет снизить риск распространения вируса внутри одной квартиры.«Если в доме есть заболевший, от него следует отселить всех детей. Дети являются пассивными разносчиками болезни», — объяснил иммунолог.При этом в семье должна быть обязательная 100% изоляция.Все члены семьи должны сидеть дома до получения отрицательных тестов на коронавирус, чтобы не распространить инфекцию еще большему кругу лиц, заключил собеседник агентства.