Иммунолог объяснил, что общего у коронавируса и "испанки"

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об аспектах, которыми нынешняя пандемия коронавируса напоминает испанский грипп, бушевавший в мире 100 лет назад. Зная о том, как развивалась пандемия "испанки", можно предположить, как будет вести себя COVID-19 — заявил Болибок.Врач отметил, что в развитии ситуации с коронавирусом очень многое будет зависеть от коллективного иммунитета, который предстоит выработать человечеству. На это указывают исторические сведения, связанные с испанским гриппом."У "испанки" было три волны — весенняя, потом осень-зима, и потом, после лета, снова осень-зима-весна. Самой катастрофической была вторая волна, которая осенне-зимняя. Сегодня, когда со времени завершения пандемии "испанки" прошло 100 лет, ситуация во многом повторяется", — сказал иммунолог-аллерголог.Как добавил Владимир Болибок, пандемия COVID-19 могла бы прекратиться за две недели, если бы были приняты самые жесткие карантинные меры. "Если действовать строго по учебнику эпидемиологии и запереть людей по домам на две недели, то эпидемия прекратится, потому что вирус не может существовать сам по себе. Вирус погибает вне организма, организм погибает вместе с вирусом или организм преодолевает вирус — цепочка заражений прерывается в любом из этих случаев", — пояснил специалист.