Комбинация идеального завтрака для нормализации уровня сахара в крови, холестерина и потери веса

Завтрак должен быть насыщенным и питательным. Если у вас возникли проблемы с решением вопроса о том, что нужно есть, у нас есть идеальный ответ.Мы собираемся показать вам, как подготовить идеальный завтрак, приготовленный из ингредиентов, которые будут регулировать уровень сахара в крови и помогут вам сбросить вес.Завтрак представляет собой смесь овса и семян чиа, что является замечательным сочтанием. Оба ингредиента содержат множество необходимых питательных веществ, включая волокно, которое может ускорить обмен веществ и пищеварение утром и помочь вам начать похудеть. Помимо этого, они также улучшат функцию многих органов и обеспечат бесперебойную работу.Овсянка заполнена бета-глюкановым волокном, которое будет поддерживать уровень глюкозы в крови и защищать ваше сердце. С другой стороны, семена чиа содержат омега-3 и омега-6 жирные кислоты, а также кальций, которые важны для ваших мышц, костей и сердечно-сосудистой системы. Семена обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что делает их отличными для лечения артрита и других типов воспалительных состояний.Вот как приготовить этот завтрак:Ингредиенты:1 чашка овса4 столовые ложки семян чиа2 чашки воды2 столовые ложки медащепотка морской соли2 чайные ложки ванильного порошка1 чайная ложка коричного порошкаПриготовление:Налейте воду в кастрюлю и добавьте ваниль и корицу. Затем готовьте смесь, пока она не закипит и добавьте овес. Дайте смеси снова закипеть, затем выключите огонь и дайте ей остыть в течение 5 минут.Затем добавьте соль и мед и хорошо перемешайте до тех пор, пока они не растворятся, а затем добавьте семена чиа. Наслаждайтесь этим полезным завтраком, пока он еще горячий, чтобы повысить ваш метаболизм и начать худеть.