Комбинация идеального завтрака для нормализации уровня сахара в крови, холестерина и потери веса
Мы собираемся показать вам, как подготовить идеальный завтрак, приготовленный из ингредиентов, которые будут регулировать уровень сахара в крови и помогут вам сбросить вес.
Завтрак представляет собой смесь овса и семян чиа, что является замечательным сочтанием. Оба ингредиента содержат множество необходимых питательных веществ, включая волокно, которое может ускорить обмен веществ и пищеварение утром и помочь вам начать похудеть. Помимо этого, они также улучшат функцию многих органов и обеспечат бесперебойную работу.
Овсянка заполнена бета-глюкановым волокном, которое будет поддерживать уровень глюкозы в крови и защищать ваше сердце. С другой стороны, семена чиа содержат омега-3 и омега-6 жирные кислоты, а также кальций, которые важны для ваших мышц, костей и сердечно-сосудистой системы. Семена обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что делает их отличными для лечения артрита и других типов воспалительных состояний.
Вот как приготовить этот завтрак:
Ингредиенты:
1 чашка овса
4 столовые ложки семян чиа
2 чашки воды
2 столовые ложки меда
щепотка морской соли
2 чайные ложки ванильного порошка
1 чайная ложка коричного порошка
Приготовление:
Налейте воду в кастрюлю и добавьте ваниль и корицу. Затем готовьте смесь, пока она не закипит и добавьте овес. Дайте смеси снова закипеть, затем выключите огонь и дайте ей остыть в течение 5 минут.
Затем добавьте соль и мед и хорошо перемешайте до тех пор, пока они не растворятся, а затем добавьте семена чиа. Наслаждайтесь этим полезным завтраком, пока он еще горячий, чтобы повысить ваш метаболизм и начать худеть.
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