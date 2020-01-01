Как продлить жизнь с помощью тарелки каши: крупа для защиты от болезней

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Ученые констатируют, что регулярное потребление тарелки каши из киноа (лебеды) помогает продлить жизнь – такая привычка снижает риск преждевременной смерти от сердечных заболеваний, рака, респираторных заболеваний, диабета на 17 процентов.По данным Medical News Today, киноа или лебеда является одним из самых полезных для здоровья круп на Земле – ее регулярное потребление в виде небольшой тарелки каши может помочь не только сохранить здоровье, но и продлить жизнь, улучшив защиту организма от ряда болезней.«Потребление киноа может стать способом предотвратить раннюю смерть – эта крупа на 17 процентов снижает серьезные риски для здоровья. С помощью ежедневной тарелки каши из киноа вы уменьшаете свои шансы пострадать от сердечных заболеваний, рака, респираторных заболеваний, диабета, других хронических недугов», - информирует медицинский портал.Говоря о важном преимуществе крупы, специалисты отмечают ее насыщенность магнием: одна чашка киноа содержит 118 мг магния. Недостаток этого минерала способствует повышению артериального давления и развитию сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета 2 типа, мигреней. В целом магний необходим для осуществления более 300 ферментативных реакций тела.Другое важное качество зернового продукта – высокое содержание белка.«Белки квиноа также содержат широкий спектр аминокислот, которые жизненно важны для поддержки развития мышц и иммунной активности», - постулируют научные специалисты.Дополнительно они отметили, что с помощью тарелки каши из нее можно повысить свою защиту от появления лишнего веса. Крупа помогает человеку дольше чувствовать сытость и не нуждаться в дополнительных перекусах, загружающих организм избыточными калориями.Будучи зерном, киноа вдобавок обеспечивает организм большим количеством пищевых волокон, способных продлить жизнь.«Ученые обнаружила, что рацион с высоким содержанием цельнозерновых продуктов снижает риск смерти от респираторных заболеваний на 11 процентов, от рака и диабета – на 15 и 34 процентов. Конкретно киноа является также отличным источником железа, фолиевой кислоты, клетчатки и антиоксидантов, что делает ее предпочтительным зерном для тех, кто хочет быть более здоровым и продлить жизнь», - резюмировали эксперты.