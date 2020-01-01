Как продлить жизнь с помощью тарелки каши: крупа для защиты от болезней
По данным Medical News Today, киноа или лебеда является одним из самых полезных для здоровья круп на Земле – ее регулярное потребление в виде небольшой тарелки каши может помочь не только сохранить здоровье, но и продлить жизнь, улучшив защиту организма от ряда болезней.
«Потребление киноа может стать способом предотвратить раннюю смерть – эта крупа на 17 процентов снижает серьезные риски для здоровья. С помощью ежедневной тарелки каши из киноа вы уменьшаете свои шансы пострадать от сердечных заболеваний, рака, респираторных заболеваний, диабета, других хронических недугов», - информирует медицинский портал.
Говоря о важном преимуществе крупы, специалисты отмечают ее насыщенность магнием: одна чашка киноа содержит 118 мг магния. Недостаток этого минерала способствует повышению артериального давления и развитию сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета 2 типа, мигреней. В целом магний необходим для осуществления более 300 ферментативных реакций тела.
Другое важное качество зернового продукта – высокое содержание белка.
«Белки квиноа также содержат широкий спектр аминокислот, которые жизненно важны для поддержки развития мышц и иммунной активности», - постулируют научные специалисты.
Дополнительно они отметили, что с помощью тарелки каши из нее можно повысить свою защиту от появления лишнего веса. Крупа помогает человеку дольше чувствовать сытость и не нуждаться в дополнительных перекусах, загружающих организм избыточными калориями.
Будучи зерном, киноа вдобавок обеспечивает организм большим количеством пищевых волокон, способных продлить жизнь.
«Ученые обнаружила, что рацион с высоким содержанием цельнозерновых продуктов снижает риск смерти от респираторных заболеваний на 11 процентов, от рака и диабета – на 15 и 34 процентов. Конкретно киноа является также отличным источником железа, фолиевой кислоты, клетчатки и антиоксидантов, что делает ее предпочтительным зерном для тех, кто хочет быть более здоровым и продлить жизнь», - резюмировали эксперты.
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