Тестирование прошло уникальное средство, спасающее жизнь при кровопотере

Centhaquine, новый препарат для лечения пациентов с тяжелой кровопотерей или потерей жидкости, смог значительно снизить уровень смертности при добавлении к стандартной терапии. Известно, что сильная потеря крови и жидкости из-за травмы, внешнего кровотечения, желудочно-кишечного кровотечения, чрезмерной кровопотери после операции, диареи или рвоты может вызвать гиповолемический шок.Медики констатируют: основная цель при лечении травматического кровоизлияния - контролировать кровопотерю и поддерживать сердечно-сосудистую функцию для предотвращения полиорганной недостаточности и смерти. Как отмечает доктор Анил Гулати, ведущий автор исследования и главный исполнительный директор компании Pharmazz, Inc., производящей Centhaquine, лечение гиповолемического шока мало изменилось за последние 50 лет, и существует острая необходимость в эффективном реанимационном средстве для этого отклонения.Тестировавшийся препарат - отличное реанимационное средство для лечения гиповолемического шока с уникальным механизмом действия. Он увеличивает объем венозной крови, возвращающейся в сердце, и перераспределяет эту кровь к жизненно важным органам, что является критическим процессом для сохранения функции органов и снижения смертности у пациентов с шоком. В рамках эксперимента с участием 105 добровольцев пациенты получали или стандартную терапию плюс физраствор, или терапию плюс Centhaquine.Оказалось, основная группа демонстрировала значительное улучшение состояния пациентов. В частности, через сутки систолическое давление повысилось с 90 мм рт. ст. или ниже до более 110 мм рт. ст. у 59% пациентов в контрольной группе и 81% пациента в основной группе. А диастолическое артериальное давление было выше 70 мм рт. ст. у 50% из контрольной группы и у 78% из основной группы.При этом наблюдалось снижение уровня лактата в крови до 1,5 ммоль/литр или менее у 47% пациентов контрольной группы и 69% пациентов, получавших Centhaquine. Известно, что высокий уровень лактата в крови связан с повышенным риском смерти для пациентов, испытывающих шок. Притом, 47% пациентов в плацебо-группе имели низкий показатель кислородного дисбаланса в тканях по сравнению с 68% в основной группе. Плюс, в группе Centhaquine улучшились показатели острого респираторного дистресс-синдрома и множественной дисфункции органов по сравнению с контрольной группой. На 28-ой день терапии в контрольной группе скончались 12%, а в основной - 3%.