Пять способов поддержать иммунитет на карантине

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Это особенно важно во время пандемии.Во многих странах из-за второй волны коронавируса правительства уже вводят повторный карантин, некоторые эксперты полагают, что и нас может ждать локдаун той или иной степени жесткости. После весеннего глобального карантина врачи много спорили, не оказалось ли лекарство опаснее болезни и не вызвали ли принудительные ограничения массового снижения иммунитета и, как следствие, повышения уязвимости нашего здоровья? Ведь солнечный свет, свежий воздух и особенно движение – важные составляющие нашего здоровья, без них защитные способности организма неизбежно снижаются. Рассказываем, насколько карантин может быть опасен для нашего иммунитета и как можно поддержать свое здоровье, если нам всем снова придется изолироваться, передает.Изоляция и иммунитет – не пара?Похоже, длительная изоляция в закрытом помещении и правда может быть опасна для здоровья. Анализ 30 исследований, опубликованный в мае в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews, подтвердил: существует прямая зависимость между социальной изоляцией и повышением уровня воспалений в организме. Скрытые воспалительные процессы – один из главных факторов возникновения или ухудшения многих заболеваний, в том числе опасных для жизни.Так, исследования подтвердили, что у людей, проводивших в изоляции несколько недель, был существенно повышен уровень С-реактивного белка – маркера воспаления и более высоких уровней фибриногена, повышенное содержание которых может спровоцировать образование тромбов.Как поддержать иммунитет на карантине?Эти советы пригодятся вам не только в случае введения обязательной изоляции. В холодное время года все мы менее охотно покидаем теплую квартиру и меньше времени проводим на свежем воздухе, а значит, иммунитет неизбежно снижается. Вот несколько способов его поддержать и укрепить свое здоровье.Принимайте витамин DВитамин D оказывает сильное влияние на иммунную систему человека, так как способствует повышению защитных функций слизистой оболочки. Именно слизистая носа – первый барьер на пути вирусов, поражающих дыхательные пути, и витамин D помогает поддерживать ее в хорошем состоянии. Зимой и осенью дефицит этого витамина обычно повышен, так как мы меньше времени проводим на улице и не можем получать достаточно солнечного света, который способствует выработке этого витамина. Поэтому стоит есть больше продуктов, его содержащих, а также при необходимости принимать соответствующие добавки.ВысыпайтесьСемь-восемь часов непрерывного глубокого сна в сутки – абсолютно необходимый минимум. Если вы регулярно недосыпаете, ваша иммунная система неизбежно ослабнет, и у организма будет меньше сил на борьбу.Делайте гимнастикуХорошие новости: всего 20 минут физических упражнений в день достаточно для того, чтобы «разогнать» наш иммунитет. Причем этим упражнениям совершенно необязательно быть интенсивными: достаточно простой гимнастики или прогулки на беговой дорожке. Главное – не пропускать ни дня!Ешьте больше фруктов и овощейЧем больше фруктов и овощей в нашем ежедневном рационе, чем меньше в нем транс-жиров, быстрых углеводов и сахара, тем лучше себя чувствует наша иммунная система. Так что запасайтесь яблоками!Сделайте прививку от гриппаЭтой осенью мы все беспокоимся о коронавирусе, но не стоит из-за него забывать о профилактике гриппа: своевременная прививка не только защитит от болезни, но и поможет поддержать иммунитет.