Тренер объясняет: имеет ли смысл тренировать пресс каждый день?

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Распространенная фитнес-мудрость - не прорабатывать одну и ту же группу мышц два дня подряд. Давно установлено для ног, рук и ягодиц. Единственное, что вам нравится делать, это нагружать пресс на каждой тренировке. Но есть ли в этом смысл?Мысль о том, чтобы снова нагрузить мышцы, таким образом, стать немного ближе к мечте о шести кубиках, слишком заманчива. Но есть ли в этом смысл? Или вам лучше тренировать пресс с интервалами?Ежедневные тренировки пресса контрпродуктивныЛи Вратислоу, сертифицированный персональный тренер Gold 's Gym в США, рекомендует в интервью POPSUGAR проводить специальные тренировки только два-три раза в неделю:«Кажется, существует неправильное представление о том, что больше всегда лучше в тренировках пресса. Вы должны дать прессу время на восстановление, как это делают другие группы мышц тела».Если вы тренируетесь правильно, мышцы живота в любом случае работают автоматически почти в каждом упражнении: от кардио и тяжелой атлетики до приседаний и становой тяги - ядро тела всегда должно быть напряжено.Когда дело доходит до целевых тренировок, частота тренировок пресса гораздо менее важна, чем тип упражнений, которые вы выполняете, - говорит Эван Мецгер, фитнес-тренер ACE из Милуоки (США). Разнообразие важнее, чтобы стать сильным и устойчивым в центре тела. Сочетайте статические и динамические упражнения, постоянно меяняя программу тренировки пресса для достижения наилучшего прогресса.