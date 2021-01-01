Витамины против COVID-19. Специалисты ищут новые средства от коронавирусной инфекции

Британские ученые запустили масштабный исследовательский проект CORONAVIT, который должен помочь установить, защищает ли витамин D от COVID-19. Результаты появятся только к лету 2021 году, но ученые уже сейчас могут поделиться некоторыми сведениями об эффективности витаминов для профилактики коронавируса.Люди привыкли думать, что лучшее решение для обеспечения организма всеми необходимыми витаминами — это поливитаминные комплексы, которые позиционируются производителями как иммуностимулирующие пищевые добавки. Но исследования показывают, что не существует универсальных поливитаминных добавок.Все такие добавки являются специализированными — то есть, рассчитанными на ту или иную категорию людей. Витамины для пожилых не следует принимать беременным, а витамины для детей не подойдут пожилым. И так далее. Плюс, нужно понимать, что человек со здоровой и сбалансированной диетой, получающий все необходимые витамины из еды, будет получать двойную дозу, если начнет принимать витаминные добавки. Избыток витаминов не менее опасен, чем их дефицит.Уже имеющиеся у науки данные указывают на то, что важным для профилактики коронавируса является витамин D. Как показывают исследования, у пациентов с COVID-19, у которых достаточный уровень витамина D в организме, реже развиваются тяжелые формы болезни, плюс, они реже страдают от цитокинового шторма. Но нужно ли принимать добавки с содержанием витамина D, чтобы защититься от коронавируса? Ответить на этот вопрос должны новые исследовательские проекты.