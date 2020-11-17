Целебный отвар очищающий кишечник

Этот способ особенно эффективен при очищении организма от солевых отложений, и очень полезен для суставов, костей и даже мышц. Для приготовления очищающего «зелья» необходимо взять:

Ингредиенты и приготовление:

5 г измельченного лаврового листа залить 300 г кипятка и кипятить 10 минут на слабом огне.
Настаивать в течение 4 часов, укутав в термосе.

Пользоваться отваром нужно три дня подряд. Приготовленные 300 г нужно пить в течение дня маленькими глоточками.

Идеально по одной столовой ложке через равные промежутки времени. Затем сделать недельный перерыв и повторить вновь.
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Добавил GooDZonE в категорию Гастроэнтерология

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