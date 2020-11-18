Как остановить старение волос: 6 эффективных способов

Старение волос — естественный процесс, причем волосы стареют в шесть раз быстрее лица. Замедлить подобные процессы реально. Как именно, расскажем в нашему материале.



Метод 1: меньше мыть голову



Все эксперты по волосам убеждены в одном: частое мытье головы приводит к проблемам со старением волос. Идеально для молодости кожи и шевелюры мыть её два раза в неделю. Агрессивные шампуни и красящие вещества, а также нагревающие приборы, типа фенов, приводят к нарушению гидролипидной мантии кожи головы, она утрачивает естественную защиту, что приводит к воспалениям и зуду.



Метод 2: делать массаж



Массаж дарит приятные ощущения и пользу. Благодаря этому происходит стимуляция кровообращения в коже головы, от чего улучшается поступление витаминов и минеральных веществ в кожу. Также производится больше кожного сала, которое распределяется по всей длине волосы, делая их более сильными и крепкими.



Метод 3: не делать обесцвечивание волос



Обесцвечивание делает волосы не такими блестящими и красивыми. Они кажутся стареющими, лишаются эластичности и влаги. Если отказаться от подобной процедуры, то можно сократить риск преждевременного старения локонов.



Метод 4: выполнять глубокое очищение кожи головы



Своевременное глубокое очищение — возможность не стареть волосам.

Остатки различных косметических средств, например, лака или масла, может затруднять рост волос, их красоту делать не такой естественной. Специальные скрабы позволят добиться необходимого эффекта. Его нужно наносить на кожу головы на сухие или влажные волосы до мытья, перед шампунем. Массировать пару-тройку минут, а затем оставить скраб ещё на 20 минут. Промыть голову проточной водой, а затем использовать шампунь.



Метод 5: пользоваться качественным шампунем и кондиционером



Если кажется, что волосы молоды и красивы, то это не повод расслабляться. Качественные продукты только улучшат их состояния. Вполне сгодятся шампунь и кондиционер, никаких лишних уходовых средств, которые будут перегружать прическу. Только выбирайте их в соответствии с типом кожи головы и пользуйтесь на здоровье.



Метод 6: пользуйтесь солнцезащитными средствами



Существуют сыворотки, маски и другие средства с УФ-защитой не только для кожи, но и для волос. Солнечные лучи способны состарить каждый локон, ухудшить их структуру, разрушить кератин. Как итог волосы станут сухими, ломкими. Уходовая косметика с ультрафиолетовой защитой поможет сохранить молодость и красоту каждого волоска.