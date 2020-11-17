5 лучших масел против старения кожи

Эти противовозрастные масла содержат множество антиоксидантов, которые могут защитить кожу от свободных радикалов, ультрафиолетовых лучей, а также вредных веществ из окружающей среды. Их эффект подтвержден наукой.Аргановое масло. На 80% состоит из жирных кислот, которые помогают бороться со свободными радикалами, вызывающими окислительный стресс и приводящими к преждевременному старению кожи. Кроме того, масло содержит витамины А и Е, помогающие уменьшить морщины, пигментные пятна, тонкие линии и дряблость кожи. Аргановое масло сохраняет кожу увлажненной, повышает ее эластичность и защищает от ультрафиолетовых лучей. Лучшее в этом масле - то, что оно быстро впитывается кожей и не оставляет жирных следов, что делает его подходящим для всех типов кожи. Нанесите несколько капель арганового масла на очищенную кожу и аккуратно массируйте круговыми движениями ежедневно перед сном.Оливковое масло. Содержит витамины А, Е и несколько других минералов и жирных кислот, которые помогают коже бороться со свободными радикалами. Стимулирует выработку коллагена - белка, являющегося одним из основных строительных блоков кожи. Массируйте тело с теплым оливковым маслом в течение 5-10 минут в день перед тем, как принять ванну. Это улучшит кровообращение, сохранит увлажненность кожи и уменьшит признаки старения.Кокосовое масло. Также может бороться с признаками старения, такими как морщины и пигментные пятна, способствуя выработке коллагена. Оно обладает антиоксидантными свойствами, помогающими бороться со свободными радикалами. Лауриновая кислота в кокосовом масле имеет антибактериальное воздействие, полезное при высыпаниях прыщей. Кокосовое масло также используется как популярное натуральное средство для лечения сухой кожи, экземы и псориаза. Может защитить кожу от солнечных лучей - одной из основных причин преждевременного старения кожи. Ежедневно массируйте тело кокосовым маслом после ванны или душа. Раз в неделю отшелушивайте кожу смесью кокосового масла и сахарного песка.Миндальное масло. Богатое витамином Е и К, это масло улучшает эластичность кожи и кровообращение. Оно может помочь омолодить и смягчить кожу, тем самым улучшив цвет лица и тон кожи. Исследования показали, что местное применение миндального масла может предотвратить и обратить вспять солнечные ожоги. Помассируйте кожу миндальным маслом после принятия ванны. Делайте это ежедневно, чтобы замедлить появление признаков старения.Эфирное масло нима. Это эфирное масло обладает антиоксидантными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами, помогающими замедлить старение кожи, а также предотвратить инфекции. Масло нима также содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот и витамина Е. Жирные кислоты защищают кожу от УФ-излучения, а витамин Е помогает уменьшить появление тонких линий, пигментных пятен и морщин. Смешайте 1 столовую ложку эфирного масла нима с 1/3 стакана теплого оливкового или кокосового масла. Перед сном массируйте кожу этой смесью круговыми движениями 5 минут и оставляйте на ночь. Вы можете делать это ежедневно, пишет The Health Site.