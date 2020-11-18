Почему нельзя вставать в туалет ночью более двух раз

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Некоторые люди привыкли часто просыпаться ночью, чтобы сходить в туалет. А другие и вовсе не просыпаются и справляют нужду уже утром. Врачи рекомендуют ходить в туалет в ночное время суток не чаще двух раз.Если наблюдаются отклонения, то появляется подозрение на никтурию. Так называют затруднения мочеиспускания при поражениях почек или мочевого пузыря инфекцией. Медики советуют отказаться от приёма большого количества воды и других напитков примерно за три часа до сна.Чтобы установить точную проблему, из-за которой возникают частые мочеиспускания, необходимо пройти целый комплекс анализов: ЭКГ, УЗИ почек, исследование крови и общий анализ мочи. Только тогда врач сможет установить диагноз, а также найти правильное лечение.