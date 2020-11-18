Адская тяга к сладкому или важный сигнал от организма?

Желание перекусить чем-нибудь сладким часто возникает у многих людей и обычно говорит о желании подкрепиться чем-нибудь вкусненьким. Однако на постоянную и сильную тягу к сладкому нужно обратить внимание. Об этом радио Sputnik сообщила диетолог Елена Соломатина.По словам специалиста, сильное и навязчивое желание сладкого может быть связано с нехваткой важных веществ для жизнедеятельности: витамина В, магния и хрома. Диетолог советует не налегать на сладкое, а восполнять дефицит микроэлементов с помощью здоровой пищи. Например, магний можно эффективно получать из зелёных овощей или гречневой крупы. Витамин В также содержится в крупах и цельнозерновом хлебе. Из морепродуктов и мяса можно получать хром.Соломатина советует иногда позволять себе "срывы" и употреблять сладкое, чтобы восстанавливать организм от стресса. Диетолог отмечает, что после таких "срывов" важно не ругать себя, поскольку эффект от сладкого будет сведён до минимума.