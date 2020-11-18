10 опасных растений

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Популярное денежное дерево, монстера и кливия — рассказываем о растениях, которые могут вызвать аллергию, быть ядовитыми или просто навредить человеку.Садоводы, которые держат цветы дома, знают, как иногда сложно уйти из магазина без нового зеленого друга. Однако прежде чем приносить его домой, стоит остановиться и задуматься: есть цветы, которые довольно опасны, содержат в стеблях и листьях ядовитый сок и могут вызвать неприятные последствия. Рассказываем, какие цветы нельзя держать дома или делать это с большой осторожностью.Все об опасных домашних растенияхТолстянкаОлеандрПапоротникАзалияПуансеттияМонстераДиффенбахияМолочайКливияПахиподиум Ламера1. ТолстянкаТолстянка, крассула или знаменитое денежное дерево — это нетребовательное растение, которое часто выращивают в домашних условиях. Денежным оно названо не просто так: есть суеверия, по которым дерево впитывает плохую энергию, приносит благополучие в дом, где растет. Часть из этого действительно правда: растение способно очищать воздух. Также его применяют в медицинских целях.Причина, почему нельзя держать дома денежное дерево-толстянку, все-таки есть: листья растения содержат яд — мышьяк. Вещество не испаряется, так что отравиться, если дерево просто стоит рядом, невозможно. Для этого необходимо, чтобы листья попали внутрь. Если в доме есть ребенок или питомец, держать толстянку в квартире опасно. В этом случае стоит избавиться от деревца или переставить его в такое место, где никто его не достанет. Однако последнее все равно не дает гарантию, что кошка до него не доберется.2. ОлеандрОчень красивое растение, которое цветет яркими розовыми соцветиями. Является неприхотливым, поэтому многие не прочь его завести дома. Однако его сок довольно опасен: если он попадет на слизистую глаза, то вызовет ожог роговицы.Кроме того, когда олеандр цветет, то по комнате распространяется сильный аромат. Он может вызвать учащенное сердцебиение, головную боль и удушье. Особенно опасен цветок для людей, страдающих от аллергии или астмы.3. ПапоротникПапоротник не ядовит, поэтому держать его дома можно, но только в комнатах, не предназначенных для отдыха. Дело в том, что он очень плохо влияет на сон. В течение дня папоротник поглощает много кислорода, а ночью выделяет углекислый газ. Все это может вызывать головные боли и бессонницы, отчего человек будет чувствовать себя плохо. Также папоротник противопоказано держать дома людям, которые страдают аллергией.4. АзалияОчень красивые цветы, которые в кашпо смотрятся как небольшие кустики с яркими махровыми цветочками. Их простота подкупает, поэтому хочется принести из магазина домой горшочек с азалией или подарить кому-нибудь из знакомых. Однако не стоит забывать, что она ядовита. Если сок попадет в организм, то может сильно навредить: вызвать тошноту, рвоту, общую слабость и нарушить работу сердца, что опаснее всего.Также при цветении азалия наполняет комнату сильным ароматом. Держать ее в помещении, где плотно закрыты окна и плохая вентиляция, нельзя.ПуансеттияЯркий представитель флоры имеет второе название — Вифлеемская звезда. Ее любят декораторы и садоводы за ее необычную форму и интересные цвета. К сожалению, это вредный домашний цветок, так как содержит в стеблях ядовитый млечный сок. Он способен вызвать ожог пищевода при попадании внутрь организма. Также он опасен для людей, которые имеют аллергию на латекс.6. МонстераОдно из самых популярных в последнее время растений для дома благодаря крупным красивым листьям, которые легко узнать из тысячи других. Монстера не таит в себе ядовитый сок и не вызывает ожоги, поэтому довольно безопасна. Однако с ней все равно стоит быть очень аккуратными: на листьях, которые так привлекают садоводов, расположены очень маленькие, практически незаметные глазу иголочки. Если они попадут на слизистую, то вызовут жжение. Поэтому советуем работать с монстерой в перчатках и не подпускать к ней маленьких детей.7. ДиффенбахияЭто ядовитое домашнее растение названо в честь немецкого ботаника И.Ф.Диффенбаха. Цветок нередко можно встретить на фотографиях стильных интерьеров, так как он очень привлекателен: имеет пышную листву, интересную пеструю окраску, а также достигает довольно больших размеров. Поэтому диффенбахию можно держать как в небольших горшках дома, так и украшать ей балконы, лестничные пролеты и остекленные террасы.Опасные свойства таятся в соке, который запросто выделяется из ствола и листьев при малейшем повреждении, при попадании на кожу он вызывает ожог. Поэтому лучше поместить растение подальше от маленьких детей и животных.8. МолочайМолочай — вид зеленых растений, который под своим названием объединяет много подвидов. Выглядят они по-разному, однако все имеют общую черту: млечный сок внутри ствола и листьев имеет ряд как полезных лекарственных свойств, так и довольно опасных. Например, он вызывает сильные отравлениях, разъедает кожу при попадании, а также может стать причиной интоксикации организма.9. КливияЛандшафтные дизайнеры и садоводы любят кливию за необычную форму, плотные темно-зеленые листья и яркие оранжевые или желтые соцветия. Однако сок и корневища цветка содержат алкалоид ликорин. Он способствует сильному отравлению, вызывает рвоту, тошноту, обильное слюнотечение. Большая доза очень опасна и может привести к параличу и коллапсу. Постарайтесь держать его подальше от детей и домашних питомцев, например, оборудуйте подвесное кашпо, до которого они не смогут дотянуться.10. Пахиподиум ЛамераПоследнее в нашем списке необычные растение с пышными листьями, которое имеет африканское происхождение. В народе ему дали прозвище — мадагаскарская пальма. Действительно, Пахиподиум Ламера очень на нее похож: снизу мясистый ствол, украшенный большим количеством колючек, а сверху — ярко-зеленая листва. В интерьере цветок действительно смотрится очень необычно и привлекает внимание.Однако он таит в себе опасность: в стволе содержится сильно ядовитый сок, который может навредить организму человека. Особенно внимательно нужно быть людям, имеющим какие-либо аллергии. В соке находятся алкалоиды и токсины. При попадании в глаза они вызывают слепоту и при попадании в кровь — остановку сердца. Поэтому держать дома этот вид мы не рекомендуем.