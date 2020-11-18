Лучшие способы получения витамина D

Исследования показывают, что «солнечный витамин» намного снижает риск заражения коронавирусом и тяжелой формы этой болезни. Но где раздобыть адекватное количество нутриента, когда солнечных лучей на небе не хватает?Витамин D назван одним из ключевых нутриентов, которые защищают наш организм от заражения коронавирусом и тяжелой формы этой болезни. Хорошо известно, что большую часть данного витамина вырабатывает кожа человека под воздействием прямых солнечных лучей, и около 15% мы получаем от пищи вроде жирной рыбы. Однако зимой количество солнечных лучей в странах с похожим на Россию климатом резко сокращается. В этой связи особенно актуальным становится вопрос о дополнительных источниках витамина D, и о них рассказали британские эксперты.Одним из самых очевидных источников являются витаминные таблетки. Как правило, в подобных капсулах около 10 микрограмм данного витамина. При этом речь идет о хорошо усваиваемых организмом формах. Впрочем, 10 микрограмм — это очень мало для взрослого человека. По сути, это абсолютный минимум для предотвращения характерных проблем с костями вроде рахита или остеомаляции. Неплохим источником витамина D может быть обогащённый хлеб, однако приобрести его во многих городах России затруднительно, так как в связи с отсутствием спроса производители не очень хорошо наполняют рынок.Существуют специальные капли для малышей, содержащие жидкую форму витамина D. При этом младенцы на искусственном кормлении вообще не нуждаются в дополнительных дозах этого витамина, поскольку молочные смеси содержат адекватное его количество. Если же ребёнок чуть старше, то ему можно давать эти капли, но необходимо следить, чтобы суточная дозировка не превышала 7 мкг, так как это может привести к диарее и летаргии.Неплохими источниками витамина D бывают специальные витаминные пластыри, которые содержат 1 250 мкг этого нутриента. После нанесения пластыря на кожу впитывание витамина происходит в течении 24 часов, причём он пропадает непосредственно в кровоток. Эффективность этих пластырей пока не подтверждена в ходе авторитетных научных исследований, они продолжаются. Также в продаже можно купить лосьоны для тела с витамином D и спрей для полости рта. В последнем случае можно вспомнить об исследовании прошлого года, показавшем, что эти спреи по эффективности не уступают витаминным таблеткам, пишет The Daily Mail.