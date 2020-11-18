Названы топ-9 признаков непереносимости алкоголя

Если есть эти симптомы, с алкоголем вам не по пути.Непереносимость алкоголя возникает, если в организме нет ферментов, необходимых для переработки алкоголя и токсинов, которые образуются в процессе его распадаК тому же в спиртных напитках могут содержаться вещества, сами по себе вызывающие у некоторых людей нездоровую реакцию: глютен из злаков, отдельные белки в винограде, гистамины, сульфиты, ароматизаторы. В редких случаях сильные боли после употребления алкоголя могут быть признаком рака лимфатических узлов.Неприятные симптомы сигнализируют о том, что организм отторгает вещества, которые в него попали. В такой ситуации лучше всего отказаться от алкоголя или сократить его употребление. Если вам становится плохо только после одной разновидности спиртного, попробуйте заменить её на другую. В любом случае следите за своей реакцией. Вот основные признаки непереносимости.После длительных возлияний всем становится плохо. Но если уже первая порция спиртного вызывает дискомфорт и недомогание, это говорит о непереносимости. Такая реакция является первым и самым верным признаком.Так же, как и общее недомогание, такие симптомы обычно возникают, если выпить много. Но когда они появляются очень быстро, буквально после пары бокалов, это говорит о непереносимости алкоголя.У некоторых алкоголь вызывает газообразование, вздутие и боли в животе, причём всего после одной порции. Если с вами такое происходит регулярно, это может говорить о непереносимости алкоголя. Однако у этих симптомов могут быть и другие причины, так что лучше проконсультируйтесь с врачом.Она часто наблюдается у тех, кто пьёт много. Но у людей с непереносимостью алкоголя диарея может наступать уже после одного выпитого бокала.Покраснение лица и шеи — это один из самых распространённых признаков непереносимости алкоголя. При этом человек также быстро начинает ощущать симптомы опьянения, даже если выпил мало.Забитый нос или насморк после употребления алкоголя связаны с гистамином. Это вещество содержится в организме и участвует в различных физиологических процессах, в том числе в регуляции аллергических реакций.Когда организм воспринимает что-то как угрозу, например аллерген в спиртном напитке, происходит выброс гистамина. Кроме того, он может содержаться в самом алкоголе как побочный продукт брожения. В обоих случаях это приводит к заложенности носа.Она может возникнуть после выброса гистамина и вызвать другие неприятные симптомы: тошноту, усталость, чувствительность к свету и звукам. Очень похоже на похмелье, только в случае непереносимости всё это появляется не наутро, а гораздо раньше.Они могут быть вызваны самим алкоголем или веществами, содержащимися в напитке, например сульфитами. Отекают обычно руки и ноги.Резкий спад давления сопровождается ощущением слабости и головокружением. Это довольно серьёзная реакция на алкоголь, которой не должно быть при лёгкой непереносимости. Если вы замечаете у себя этот симптом, обязательно обратитесь к врачу.