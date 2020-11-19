Названы три главных продукта для поддержания здоровья сердца
Первый такой продукт - это кунжутные семечки. Благодаря содержанию в них большого количества аминокислоты аргинина нагрузка на сердце и сосуды значительно снижается, приводя их в тонус.
Ещё одним похожим эффектом обладают сухие водоросли из-за содержания магния. Ранее американские учёные выяснили, что риск преждевременной смерти из-за болезней сердца связан именно с дефицитом магния, который отвечает за регуляцию биохимических реакций в организме.
Благодаря третьему продукту - кукурузным отрубям из сосудов выводится холестерин. Это происходит из-за грубых волокон, который содержатся в отрубях.
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Добавил Ivan в категорию Кардиология
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