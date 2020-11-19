Названы три главных продукта для поддержания здоровья сердца

Человеческое сердце - это уникальный орган, который выступает главным "двигателем" организма. Поддерживать его здоровье можно различными способами. Однако существуют три также же уникальных продукта, которые позволят забыть о каких-либо проблемах с сердечно-сосудистой системой.Первый такой продукт - это кунжутные семечки. Благодаря содержанию в них большого количества аминокислоты аргинина нагрузка на сердце и сосуды значительно снижается, приводя их в тонус.Ещё одним похожим эффектом обладают сухие водоросли из-за содержания магния. Ранее американские учёные выяснили, что риск преждевременной смерти из-за болезней сердца связан именно с дефицитом магния, который отвечает за регуляцию биохимических реакций в организме.Благодаря третьему продукту - кукурузным отрубям из сосудов выводится холестерин. Это происходит из-за грубых волокон, который содержатся в отрубях.