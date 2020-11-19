Худшие домашние средства от ожогов

У каждого из нас есть какие-то собственные бабушкины рецепты для домашнего лечения легких ожогов. Но некоторые из них представляют опасность для здоровья!Оно сохраняет тепло, поэтому такое домашнее средство от ожога может его усугубить. Также сливочное масло порой содержит вредные бактерии, способные заразить обожжённую кожу.Как и сливочное масло, кокосовое, оливковое или подсолнечные масла удерживают тепло. Нанесение таких масел на ожоги может ухудшить состояние кожи, а не лечить ее.Популярное среди женщин средство для лечения ожогов. Но нанесение сырых яичных белков на ожоги может увеличить риск бактериальной инфекции. Яйца тоже способны вызвать аллергическую реакцию.Многие люди считают, что зубная паста является средством первой помощи при легких ожогах (тяжелые лечат только в больнице). Но ингредиенты в пасте могут вызвать раздражение кожи и причинить больше вреда, чем пользы. Паста также может задерживать тепло и вредные бактерии.Прикладывание льда и очень холодной воды к ожогам может уменьшить кровообращение и усугубить ожог. При неправильном использовании лед может даже вызвать холодный ожог, пишет The Health Site.