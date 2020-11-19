Как жить дольше? Используйте специю, снижающую холестерин и сахар в крови

Данные исследователей говорят, что потребление популярной индийской специи – черного тмина, – снижающего высокие уровни холестерина и сахара в крови, помогает жить дольше.Черный тмин также известен как римский кориандр или калонджи. Его потребление ученые оценивают как эффективную профилактику болезней сердца – главной причины смертности людей по всему миру.Именно благодаря данному эффекту специя помогает жить дольше, пишет издание Express. По словам ученых, он обусловлен тем, что черный тмин препятствует росту уровней холестерина и сахара в крови.«Высокие показатели холестерина и сахара являются предшественниками сердечных заболеваний. Оба вещества могут повреждать сосуды и артерии, которые снабжают кровью сердце. Если говорить о продуктах, способных защитить от такого повреждения, используйте черный тмин – он является одним из наиболее перспективных», - констатируют ученые.Снижение сахара. Исследование с участием 94 человек продемонстрировало: ежедневное использование специи на протяжении трех месяцев способен значительно снижать уровень сахара в крови натощак, а также средний показатель содержания сахара. Вдобавок благодаря калонджи уменьшается резистентность к инсулину, что имеет первостепенное значение для контроля сахара в крови и защиты от развития диабета 2 типа.Снижение холестерина. Согласно обзору 17 исследований, прием черного тмина ассоциируется с существенным снижением общего и «плохого» холестерина ЛПНП, а также триглицеридов в крови. Холестерин ЛПНП характеризуется свойством налипать на внутренних стенках артерий, накапливаться и заполнять их просвет, тем самым повышая риск сердечных заболеваний. Триглицериды – это жировые вещества, которые производят аналогичный зловещий эффект.«Исследование с участием 94 человек, болеющих диабетом, дало близкие результаты, показав, что ежедневный прием двух граммов специи в течение 12 недель снижает как общий холестерин, так и холестерин ЛПНП», - цитирует Express научных специалистов.Помимо того, использовать калонджи рекомендуется для улучшения когнитивных функций, борьбы с болезненными симптомами артрита (включая подагру), геморроем.