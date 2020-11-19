Ученые проверили эффективность популярной интервальной диеты для похудения

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Предварительные результаты нового исследования показали, что ограничение калорий в еде может быть более эффективным для похудения, чем время принятия пищи. Об этом сообщает New Atlas.Еда с ограничением по времени (TRE) – это популярная диетическая тенденция, при которой потребление пищи ограничивается коротким промежутком времени. Как правило, методы TRE предполагают прием пищи в часовые окна длительностью от 4 до 8 часов в день. В это же время, количество калорий не ограничивается.За последние несколько лет исследователи тщательно тестировали некоторые из подобных методов TRE, чтобы выяснить, действительно ли они помогают похудеть. До сих пор результаты были относительно противоречивыми: различные протоколы испытаний приводили к совершенно разным результатам.В новом исследовании был отобран 41 взрослый кандидат с избыточным весом, страдающий диабетом или в преддиабетическом состоянии. Рацион всех испытуемых состоял из здоровой пищи. Половине когорты было предписано съесть 80% своей дневной нормы калорий до 13:00, а другая половина получила широкое 12-часовое окно для приема пищи.Результаты показали, что обе группы в испытании потеряли одинаковое количество веса и имели одинаковые метаболические результаты."Мы думали, что ограниченная по времени группа потеряет больше веса. Но этого не произошло. Мы не увидели никакой разницы в потере веса среди тех, кто потреблял большую часть калорий раньше или ел в течение всего дня. Мы также не заметили никакого влияния на кровяное давление", – говорит автор исследования Ниса Марутур из Университета Джона Хопкинса.Исследователи предполагают, что потеря веса, наблюдаемая в некоторых методах TRE, могла происходить из-за снижения потребления калорий. Одно испытание, проведенное в прошлом году, тестировало преимущества 10-часового окна для приема пищи, показало, что люди просто начинают меньше есть.Таким образом, TRE может быть полезной диетической стратегией, но только потому, что помогает людям потреблять меньший объем еды, а не из-за времени суток, когда эта пища принималась.