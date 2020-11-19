Почему электронные сигареты так опасны для легких

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Каждый пятый пользователь электронных сигарет сталкивается с хроническими болезнями легких. Об этом сообщается в исследовании специалистов из Университета Бостона (США), опубликованном в журнале JAMA Network Open.Исследование показало, что риск появления хронических заболеваний у потребителей электронных сигарет примерно на 31% выше по сравнению с теми, кто никогда не курил. Интересно, что повышенная вероятность поражения легких сохраняется даже у тех, кто бросил курить: у них этот риск примерно на 28% выше, чем у некурящих.У потребителей электронных сигарет чаще всего встречаются такие заболевания как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), эмфизема, хронический бронхит и астма.Чтобы раскрыть степень риска развития этих заболеваний, специалисты проанализировали привычки пациентов, у которых в период с 2013 по 2018 годы было диагностировано одно из респираторных заболеваний. Выяснилось, что 14 000 участников исследования никогда не использовали электронные сигареты, тогда как более 5000 человек завязали с вредной привычкой, а около 2300 курили в момент проведения исследования. Как оказалось, у 144 пользователей электронных сигарет развился хронический бронхит, у 119 — астма, у 94 курильщиков обнаружили ХОБЛ, у 62 потребителей никотиносодержащих смесей — эмфизему.Получается, что примерно у каждого пятого курильщика было диагностировано одно из четырех респираторных заболеваний. Проблемы с легкими были зафиксированы у 15% среди бросивших электронные сигареты. Риск появления респираторных заболеваний у тех, кто никогда не курил электронные сигареты, оценили в 10%.«Наша статья является одной из первых, в которых говорится, что использование электронных сигарет может привести к длительному повреждению органов дыхания», — сказал соавтор исследования Эндрю С. Стоукс.