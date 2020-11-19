Антибиотики могут быть опасны при коронавирусе – исследование

Прием антибиотиков при коронавирусной инфекции может ухудшить состояние больного и привести к серьезным осложнениям. Препринт исследования, которое провели недавно ученые из Хуачжунского университета науки и технологии, доступен в репозитории Research Square.Авторы исследования проследили за состоянием здоровья 1613 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, у которых не было тяжелых симптомов и которые поступили в больницы с низким риском бактериальной инфекции. Их разделили на группы, в одной из которых прибегли к раннему назначению антибиотиков. В течение 30 дней наблюдений у части пациентов начались осложнения. В группе, где принимали антибиотики, частота осложнений была неожиданно в полтора раза выше, чем в контрольной группе.Таким образом, антибиотики способствовали прогрессированию заболевания, удлиняли срок пребывания в стационаре (более 15 суток) и развитию вторичных инфекций. Связи с повышенной смертностью выявлено не было.Ученые рекомендуют избегать неоправданного использования антибиотиков, кроме случаев крайней необходимости, пациентам с не тяжелым COVID-19, особенно на ранних стадиях.