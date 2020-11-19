Гормональные контрацептивы безопасны для психики – исследование
Как сообщает «Новости Mail.RU», ученые также выяснили, что в отдельных случаях гормональные контрацептивы даже помогают стабилизировать состояние или снизить проявления депрессии у женщин с уже имеющимися психическими расстройствами.
При этом, статистика показывает, что многие женщины с уже имеющимися психическими проблемами часто отказываются от гормональных контрацептивов, так как опасаются, что гормоны, содержащиеся в этих средствах, могут вызвать депрессию и даже суицидальные мысли.
Новое исследование полностью реабилитирует гормональные контрацептивы. По словам ученых, женщины, принимающие такие препараты, могут не беспокоиться за свою психику.
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