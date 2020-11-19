Гормональные контрацептивы безопасны для психики – исследование

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Использование любых типов гормональных контрацептивов (таблеток, вагинальных колец и прочее) безопасно для психики и не приводит к развитию депрессии у женщин. К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета.Как сообщает «Новости Mail.RU», ученые также выяснили, что в отдельных случаях гормональные контрацептивы даже помогают стабилизировать состояние или снизить проявления депрессии у женщин с уже имеющимися психическими расстройствами.При этом, статистика показывает, что многие женщины с уже имеющимися психическими проблемами часто отказываются от гормональных контрацептивов, так как опасаются, что гормоны, содержащиеся в этих средствах, могут вызвать депрессию и даже суицидальные мысли.Новое исследование полностью реабилитирует гормональные контрацептивы. По словам ученых, женщины, принимающие такие препараты, могут не беспокоиться за свою психику.