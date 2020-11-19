Названы продукты, которые в обработанном виде полезнее, чем в свежем
Зеленый горошек
Лучше всего покупать горошек в замороженном виде, потому что он сохраняет свои витамины и полезные вещества. Свежий продукт появляется на прилавках только в сезон, а от консервированного лучше отказаться, потому что в него добавляют сахар, соль и другие добавки.
Шпинат
Еще один продукт, который эксперты рекомендуют покупать в замороженном виде, потому что так он более полезный. А вот свежая зелень, которая полежит в холодильнике 1-2 дня быстро теряет внешний вид и свои витамины.
Лосось
В консервированном виде лосось вполне доступен для покупки, по сравнению со свежим, да и витамина D в нем намного больше. Дело в том, что при термообработке косточки рыбы становятся мягкими, поэтому их можно употреблять, а именно в них и сосредоточена основная часть этого витамина.
Помидоры
Эксперты говорят, что полезнее всего консервированные томаты, а не свежие. Несмотря на то, что в процессе консервации овощи теряют долю витамина С, зато количество ликопина — мощного антиоксиданта, возрастает почти в три раза.
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