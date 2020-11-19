Названы продукты, которые в обработанном виде полезнее, чем в свежем

Эксперты назвали продукты, которые более полезны для организма в обработанном виде, нежели в свежем, потому что сохраняют свои витамины и ценные свойства.Лучше всего покупать горошек в замороженном виде, потому что он сохраняет свои витамины и полезные вещества. Свежий продукт появляется на прилавках только в сезон, а от консервированного лучше отказаться, потому что в него добавляют сахар, соль и другие добавки.Еще один продукт, который эксперты рекомендуют покупать в замороженном виде, потому что так он более полезный. А вот свежая зелень, которая полежит в холодильнике 1-2 дня быстро теряет внешний вид и свои витамины.В консервированном виде лосось вполне доступен для покупки, по сравнению со свежим, да и витамина D в нем намного больше. Дело в том, что при термообработке косточки рыбы становятся мягкими, поэтому их можно употреблять, а именно в них и сосредоточена основная часть этого витамина.Эксперты говорят, что полезнее всего консервированные томаты, а не свежие. Несмотря на то, что в процессе консервации овощи теряют долю витамина С, зато количество ликопина — мощного антиоксиданта, возрастает почти в три раза.