Врач рассказал об опасных последствиях ношения защитной маски

Работающий в Великобритании врач Яннис Александридис, специализирующийся на пластической хирургии, рассказал о негативном влиянии актуальных в условиях пандемии масок. Оказывается, средства индивидуальной защиты воздействуют на кожу лица, причем далеко не в позитивном ключе.Все дело во вредоносных бактериях, провоцирующих проблемы с кожей. Причем речь не только о мелких прыщиках, а о серьезных и заметных дефектах – тех же морщинах.«Преждевременное старение, по сути, возникает из-за воспаления кожи, которое вызвано ношением маски. Они разрушают эпидермальный барьер путем физического истирания. Проблема возникает не тогда, когда человек ходит в маске, а когда он ее снимает. В этот момент естественная защита кожи ослаблена. Это означает, что бактерии, загрязнения и другие вредные токсины могут проникать в дерму и вызывать окисление, стимулируя воспалительную реакцию. Кроме того, из-за сильной потери влаги кожа становится сухой и обезвоженной», — считает врач.Выдыхаемый человеком воздух под маской нагрет, а углекислый газ вместе с мертвыми клетками кожи, грязью и кожным жиром может провоцировать эстетические проблемы, на лечение которых уйдут месяцы.Немного, но все же могут исправить ситуацию маски из шелка. За счет своей мягкости этот материал меньше травмирует кожу. Также не стоит пренебрегать питательным кремом, способным создать защитный слой между маской и кожей.