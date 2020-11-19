Чем грозит резкий отказ от алкоголя

Резонансное ДТП, которое совершил Михаил Ефремов летом, подтолкнуло его к решению бросить пить навсегда, а не только на время отбывания наказания. «Я хочу сказать, что вряд ли когда-то сяду за руль, я также прощаюсь с алкоголем, который довел меня до этого», – заявил актер в последнем слове на суде по пересмотру приговора.В народе бытует мнение об опасности резкого отказа от алкоголя. Врач-нарколог, доктор медицинских наук Владимир Нужный рассказал, что на этот счет думает официальная медицина.При регулярном употреблении алкоголь встраивается в метаболизм. Этим обусловлена физическая зависимость от спиртного у давно и сильно пьющих людей: лишение ставшего незаменимым для организма вещества вызывает синдром отмены – довольно опасное для здоровья, а иногда и жизни состояние. «Для людей с серьезным алкогольным стажем резкий отказ от алкоголя действительно может закончиться трагически. Человек, который с трясущимися руками просит на опохмел словами «если не выпью — умру», не преувеличивает», – подтверждает доктор.В такой ситуации действительно лучше похмелиться, чем терпеть страдания. Но предпочтительнее, конечно, обратиться к специалистам для оказания медицинской помощи.Для эпизодически или умеренно пьющих резкий отказ от алкоголя пройдет сравнительно безболезненно. «Это принесет им только пользу», – уверен нарколог.А к постепенному отказу от вредной привычки он относится скептически. «Самостоятельно отказаться от спиртного с помощью постепенного уменьшения дозы алкоголя могут немногие», – констатировал Владимир Нужный.