Названа главная угроза пристрастия к кофе
Репортерам радио Sputnik медик назвал главную угрозу пристрастия к кофе – его питье способно обострять хронические заболевания. Прежде всего, это связано со стремлением выпивать кофе утром после пробуждения на пустой желудок.
«Многие люди любят начать свой день с чашки горячего кофе. Однако его потребление натощак грозит обострением хронических заболеваний ЖКТ: гастрита, язвенной болезни, хронического панкреатита», - заявил Калинчев.
По мнению врача, названные заболевания формируются еще в раннем возрасте, и среди взрослых людей встречаются в состоянии ремиссии почти повсеместно.
Также медик назвал пристрастие к кофе натощак симптомом нарушенного пищевого поведения.
«У таких кофеманов нет чувства здорового голода. Они утром не хотят есть и выпивают кофе, чтобы взбодриться», - заметил он.
Калинчев подчеркнул, что пить кофе нужно строго после приема пищи.
«Когда вы пьете кофе натощак, гарантированно через какое-то время получите обострение хронических болезней», - назвал он главную угрозу неправильного потребления напитка.
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