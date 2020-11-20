Названа главная угроза пристрастия к кофе

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Пристрастие к кофе свойственно миллионам людей, и оно таит в себе определенную угрозу для здоровья. Главная опасность тяги к бодрящему напитку была названа врачом-эндокринологом Алексеем Калинчевым.Репортерам радио Sputnik медик назвал главную угрозу пристрастия к кофе – его питье способно обострять хронические заболевания. Прежде всего, это связано со стремлением выпивать кофе утром после пробуждения на пустой желудок.«Многие люди любят начать свой день с чашки горячего кофе. Однако его потребление натощак грозит обострением хронических заболеваний ЖКТ: гастрита, язвенной болезни, хронического панкреатита», - заявил Калинчев.По мнению врача, названные заболевания формируются еще в раннем возрасте, и среди взрослых людей встречаются в состоянии ремиссии почти повсеместно.Также медик назвал пристрастие к кофе натощак симптомом нарушенного пищевого поведения.«У таких кофеманов нет чувства здорового голода. Они утром не хотят есть и выпивают кофе, чтобы взбодриться», - заметил он.Калинчев подчеркнул, что пить кофе нужно строго после приема пищи.«Когда вы пьете кофе натощак, гарантированно через какое-то время получите обострение хронических болезней», - назвал он главную угрозу неправильного потребления напитка.