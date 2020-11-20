15 вредных продуктов, которые притворяются полезными

Врачи полагают, что неправильное питание играет первостепенную роль в наборе веса и развитии хронических заболеваний. Казалось бы, достаточно покупать «полезное», и проблема решена!Но, к сожалению, маркетологи лепят этот ярлык на все подряд, из-за чего мы считаем здоровыми по?настоящему вредные продукты. Вот 15 самых известных «обманщиков».1. Обработанные «обезжиренные» продукты«Войну» с жирами можно считать одним из самых ошибочных решений в истории питания. Она была основана на слабых доказательств, которые полностью развенчали более поздние исследования.Но вред уже был нанесен — производители еды начали производить обезжиренные продукты, под завязку набивая их сахаром для компенсации потери вкуса. Считается, что это стало одной из причин эпидемии диабета второго типа в западном мире: сахара появились буквально везде. Причем, в самой «опасной» для здоровья его форме — в виде глюкозно-фруктозного сиропа.Если вы видите на этикетке пометку «обезжиренный продукт», то, скорее всего, там целая куча вредного скрытого сахара.2. Большинство магазинных заправок для салатовОвощи невероятно полезны для здоровья, они богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Но проблема в том, что «чистый» вкус овощей нравится не всем, поэтому многие люди используют салатные заправки.К сожалению, многие готовые соусы содержат нездоровые ингредиенты — сахар, дешевые растительные масла и трансжиры, а также искусственные ароматизаторы и консерванты. Даже самый прекрасный овощной салат не сможет компенсировать столько вреда для здоровья. Проверьте список ингредиентов, прежде чем купить готовую заправку в магазине, или приготовьте ее сами — это совсем несложно.3. Фруктовые соки (по сути — жидкий сахар)Многие люди верят, что фруктовые соки полезны для здоровья, а производители подкрепляют это убеждение рекламой. Сок сделан из фруктов, фрукты полезны, что может пойти не так?Увы, большинство соков — сахарная вода с фруктовым запахом. Но даже если вы пьете дорогой «настоящий» (или свежевыжатый) сок, это все равно не самый здоровый выбор. В них нет полезной клетчатки, которая делает фрукты полезными — без нее фруктоза ничем не лучше классического сахара.4. «Здоровая» цельнозерновая пшеницаБольшинство «цельнозерновых» продуктов производятся из муки, измельченной так мелко, что ее гликемический индекс практически идентичен белому хлебу.Но даже если пшеница остается целой, современные ее сорта — совсем не те, которые ели наши бабушки и дедушки. Их модифицировали для увеличения урожайности, а последствием стало снижение питательности и более высокие риски для людей, страдающих от непереносимости глютена.Существуют исследования, показывающие, что современная пшеница (по сравнению со старыми сортами) может вызывать воспаление в организме и повышать уровень холестерина.5. Продукты с фитостероламиФитостеролы — это питательные вещества, схожие с растительными версиями холестерина. Некоторые исследований заключили, что они могут снизить уровень «плохого» холестерина, из-за чего их начали добавлять в различные продукты, помечая их как «полезные».Однако, ученые доказали, что фитостеролы, хотя и снижают холестерин, могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Это особенно опасно для людей с фитостеролемией (генетическим заболеванием, повышающим уровень растительного стерола в крови). Они более восприимчивы к негативному воздействию фитостеролов на организм.6. МаргаринВ самый разгар «войны с жирами» под удар попало сливочное масло, и в качестве началось продвижение маргарина.Со временем выяснилось, что маргарин не просто менее полезен — он откровенно вреден за счет высокого содержания опасных трансжиров. В современных сортах маргарина их немного меньше, но большое количество рафинированных растительных масел тоже не слишком полезно.Ученые доказали, что люди, заменяющие масло маргарином, чаще погибают от сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому не изменяйте сливочному маслу. Лучше всего, если оно будет произведено из молока коров травяного откорма — в таком масле много ценного витамина К2.7. Спортивные напиткиСпортивные напитки были разработаны с учетом потребностей спортсменов, поэтому в них содержится соль (электролиты) и сахар (быстрая энергия). Но большинству из нас ничего из этого не нужно, мы же не бежим марафон.Люди часто считают спортивные напитки более полезной альтернативой лимонаду, но между ними, по сути, нет никакой разницы. Возможно, в спортивном напитке будет чуть ниже сахара — но больше, чем нам с вами нужно. Для того, чтобы избежать обезвоживания во время тренировки, большинству из нас достаточно простой воды.8. Низкоуглеводная, но нездоровая пищаНизкоуглеводные диеты стали невероятно популярны в за последние двадцать лет, они довольно эффективны для снижения веса и улучшения состояния здоровья. Эту «волну» оседлали производители еды и вывели на рынок низкоуглеводные продукты с пометкой «кето» или «Аткинс».К сожалению, многие из «кето-батончиков» — смесь ультра переработанных ингредиентов смесь и химикатов, без реальной пищевой ценности. Да, технически это низкоуглеводные продукты, но здоровыми их это не делает.9. Нектар агавыПосле того, как выяснился вред сахара, люди начали искать альтернативу, и одним из самых популярных подсластителей стал нектар (или сироп) агавы. Вы легко найдете пару наименований на полках с полезной диетической пищей, но делать им там совершенно нечего.«Сироп агавы не просто ничем не лучше сахара, он хуже сахара!»В нем содержится чрезмерное количество фруктозы, которая может вызвать серьезные метаболические проблемы при избыточном потреблении.«Естественное» не всегда равно «здоровому». Да и естественность сиропа агавы — вопрос спорный.10. Веганская нездоровая пищаВ наши дни многие люди придерживаются вегетарианских и веганских рационов, руководствуясь этическими и экологическими соображениями. Однако, немало таких, кто считает веганство основой здоровья — и на них тоже нацелено внимание пищевой индустрии.Производители предлагают веганские замены обычных продуктов, но если посмотреть на состав, то окажется, что внутри — старые-недобрые ультра переработанные ингредиенты. А они вредны и веганам, и мясоедам.11. Сироп из коричневого рисаЭтот сироп (также известный как сироп рисового солода) — подсластитель, который ошибочно считается здоровым. Он производится путем воздействия на приготовленный рис ферментов, расщепляющих крахмал на простые сахара.Да, в таком сиропе нет фруктозы, зато глюкозы больше, чем нужно. Гликемический индекс сиропа из коричневого риса — 98, что означает стремительный взлет уровня сахара в крови. В таком сиропе полно пустых калорий, очень мало питательных веществ, да и риск загрязнения мышьяком ненулевой.12. Обработанные «органические» продукты питанияВ последние годы слово «органический» стало модным маркетинговым термином. Но, к сожалению, если добавить в продукт органический тростниковый сахар, результат будет идентичным продукту с обычным сахаром.Во многих случаях разница между ингредиентом и его органическим аналогом практически отсутствует. А ультра переработанные продукты остаются вредными даже в тех случаях, когда приготовлены из «натурального» сырья. В конце концов, нефть тоже органическая.13. Растительное маслоНам часто рекомендуют потреблять больше растительных масел, но не все они одинаково хороши. На «пользу» влияет и способ обработки масла (рафинированное менее полезно, нерафинированное — более), и его объем.Стремитесь есть натуральные нерафинированные масла в умеренных порциях, и как можно реже употребляйте жареные блюда.14. Безглютеновая нездоровая пищаПопулярность безглютеновых продуктов — безусловная победа маркетинга, их стремятся покупать даже люди, не страдающие глютеновой непереносимостью. Увы, на полках магазинов нас поджидают все те же ультра переработанные продукты (нередко приготовленные из рафинированных крахмалов), негативно влияющие на сахар крови.15. Сладкие хлопья для завтракаХлопья, особенно детские, могут быть невероятно обманчивыми — даже если на упаковке написано «цельнозерновые», «обезжиренные» или «витаминизированные». Но если заглянуть в список ингредиентов, обнаружатся старые «недруги» — рафинированное зерно, сахар и искусственные ароматизаторы.Лучшая еда для завтрака — цельная и однокомпонентная. На таких продуктах даже список ингредиентов писать не нужно, они говорят сами за себя.