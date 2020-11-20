Специалисты нашли новое средство лечения алкоголизма

Препарат, который когда-то использовался для лечения высокого давления, может помочь алкоголикам с абстинентным синдромом сократить или полностью прекратить употребление алкоголя. Средство было протестировано в рамках эксперимента с участием 100 добровольцев, лечившихся от алкогольной зависимости и имевших абстинентный синдром.Людей разбивали на две группы. Первая получала празозин, а вторая - плацебо. Выводы однозначны: добровольцы с сильно выраженными симптомами синдрома, включая тремор, повышенную тягу к пище, тревожность, проблемы со сном, которые получали празозин, демонстрировали значительное сокращение числа запоев и их продолжительности. В группе плацебо это не происходило. Если симптомы отмены были выражены слабо или отсутствовали, препарат не работал.Предыдущие исследования, проведенные в Йельском университете, показали, что препарат воздействует на центры стресса в головном мозге, помогает улучшить рабочую память и обуздать беспокойство и нездоровую тягу к чему-либо. Известно: стрессовые центры мозга серьезно страдают на ранних этапах отказа от спиртного. Однако, чем дольше человек воздерживается от алкоголя, тем более благоприятная ситуация наблюдается.