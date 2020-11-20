Врачами обнаружен новый симптом паркинсонизма

Медики рассказали о нетипичном симптоме болезни Паркинсона - перхоти. Речь идет о себорейном дерматите. В легкой форме он проявляется в виде перхоти, в тяжелой - кожа головы становится красной и чешуйчатой, а иногда может возникнуть мокнущая сыпь. Почему у пациентов с болезнью Паркинсона возникают описанные проблемы, медики не знают. Кстати, ранее из неочевидных симптомов паркинсонизма называлась беспричинная потливость.К слову сказать, весной ученые узнали, что болезнь Паркинсона развивается не так, как считалось ранее. Каролинский институт и Университет Северной Каролины поняли, какие клетки стоят за различными неврологическими отклонениями. И выяснилось, что болезнь Паркинсона связана с поддерживающими нервными клетками.Когда исследователи проанализировали различия в тканях мозга здоровых людей и людей с болезнью Паркинсона на разных стадиях заболевания, оказалось, олигодендроциты поражается довольно рано. Значит, они играют ключевую роль на ранних стадиях заболевания. Видимо, олигодендроциты поражаются еще до гибели нейронов, выделяющих дофамин (основной маркер болезни Паркинсона).Олигодендроциты представляют собой большую группу мелких клеток с небольшими отростками. Они окружают тела нейронов, а также входят в состав нервных волокон и нервных окончаний. Данный тип клеток помогает проводить возбуждающие сигналы. Также он способствует образованию миелина - защитной оболочки нервных волокон. Параллельно олигодендроциты способствуют питанию нейронов и важны для их обменных процессов.