У любителей яиц может развиться диабет, предупреждают врачи

Известно, что яйца - один из основных источников пищевого холестерина. Медицинские риски, связанные с употреблением яиц, касаются, в первую очередь, повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи из Университета Южной Австралии, Китайского медицинского университета и Катарского университета изучили, есть ли связь между долгосрочным потреблением яиц и вероятностью развития диабета.Их анализ показал: избыточное потребление яиц может увеличить риск развития диабета. Оказалось, люди, которые регулярно потребляли одно или несколько яиц в день (50 граммов и более), увеличивали тем самым риск диабета на 60%. А употребление яиц в объеме более 38 граммов в день дает повышение риска диабета среди взрослых примерно на 25%. Притом, описанный эффект был больше выражен у женщин, чем у мужчин. Об основах причинно-следственных связей ученые пока не говорят.Между тем, Университет Техаса исследовал яйца как потенциально опасный продукт, с точки зрения развития сердечно-сосудистых недугов и диабета в прошлом году. И вывод ученых говорит о том, что регулярное употребление в пищу яиц не приводит к переизбытку в теле насыщенных жиров, опасных для сердца и сосудов.Но способ приготовления играет важную роль. К примеру, если жарить яйца на сливочном масле или есть их с жареным беконом, риск развития атеросклероза повысится. Также было доказано, что употребление яиц без вредных добавок не оказывает "существенного негативного влияния на уровень глюкозы в крови".