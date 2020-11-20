Простые способы защитить себя от болезней сердца
Хотя болезни сердца являются главной причиной смерти людей, в образ жизни достаточно ввести простые изменения, чтобы защитить себя от их возникновения, констатируют научные специалисты.
Медики перечислили следующие простые способы профилактики сердечных заболеваний.
Ходьба. Ходить пешком следует каждый день, подчеркивают кардиологи.
«Десятки исследований в области сердечно-сосудистых заболеваний подтверждают, что каждодневная ходьба является наиболее простым способом получить необходимую кардионагрузку», - сообщили научные специалисты.
Силовые тренировки. Согласно рекомендациям врачей, они должны иметь место несколько раз в неделю.
«Периодические поднятия тяжестей могут снизить риск сердечного приступа на 70%», - уточнили ученые.
Еда. Простым способом защитить себя от болезней сердца является потребление цельного зерна, фруктов, полезных жиров, содержащихся в орехах и семенах.
«Важно ограничивать потребление продуктов с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров, глубоко обработанных продуктов, фастфуда», - рассказали исследователи.
Особенно существенный эффект перечисленные меры дают при условии отказа от сигарет и контроля количества потребляемого алкоголя, добавили они.
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