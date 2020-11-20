Простые способы защитить себя от болезней сердца

Ученые из США рассказали о простых способах защиты от возникновения от болезней сердца – одним из лучших они считают ежедневную ходьбу.Хотя болезни сердца являются главной причиной смерти людей, в образ жизни достаточно ввести простые изменения, чтобы защитить себя от их возникновения, констатируют научные специалисты.Медики перечислили следующие простые способы профилактики сердечных заболеваний.Ходьба. Ходить пешком следует каждый день, подчеркивают кардиологи.«Десятки исследований в области сердечно-сосудистых заболеваний подтверждают, что каждодневная ходьба является наиболее простым способом получить необходимую кардионагрузку», - сообщили научные специалисты.Силовые тренировки. Согласно рекомендациям врачей, они должны иметь место несколько раз в неделю.«Периодические поднятия тяжестей могут снизить риск сердечного приступа на 70%», - уточнили ученые.Еда. Простым способом защитить себя от болезней сердца является потребление цельного зерна, фруктов, полезных жиров, содержащихся в орехах и семенах.«Важно ограничивать потребление продуктов с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров, глубоко обработанных продуктов, фастфуда», - рассказали исследователи.Особенно существенный эффект перечисленные меры дают при условии отказа от сигарет и контроля количества потребляемого алкоголя, добавили они.