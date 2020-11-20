Самый быстрый способ уменьшить висцеральный жир на животе
Висцеральный жир заставляет расти живот – он расположен в брюшной полости человека и обволакивает внутренние органы. Его скопление опасно не только потерей талии, оно увеличивает риск метаболических нарушений, способствует развитию диабета.
Медики напоминают, что риск увеличения висцерального жира на животе для всех нас повышается с возрастом. По мере того, как мы стареем, рецепторы инсулина клеточной стенки становятся менее чувствительными. Это значит, что уровень глюкозы в крови повышается, а сразу после еды может быть очень высоким. Следствием данного процесса становится интенсивное накопление жировых клеток.
«После еды наша кровь становится насыщенной глюкозой и жирными кислотами, и этот «токсичный бульон» может способствовать развитию разных нарушений, включая быстрый рост жира на животе, включая жировые клетки, расположенные в глубине», - рассказали эксперты изданию Express.
Как можно избавиться от опасного жира на животе? Самым быстрым способом, по мнению специалистов, является контроль потребляемых сахара и углеводов. Более 20 рандомизированных контролируемых исследований показали, что системы питания с низким содержанием углеводов обеспечивают уменьшение жировой прослойки и снижение веса и в два-три раза быстрее, чем диеты с низким содержанием жиров. Причем они сокращают также висцеральный жир вокруг органов полости живота, печени.
Для быстрого уменьшения жира на животе в первую очередь специалисты советуют сокращать потребление источников быстрых углеводов, то есть содержащих сахар.
«Многочисленные исследования показали, что избыток сахара, в основном из-за большого количества фруктозы, может содействовать накоплению жира в области живота и печени. Самым эффективным способом уменьшить висцеральный жир на животе является отказ от рафинированных углеводов, таких как сахар (особенно жидкий), конфеты, белый хлеб в сочетании с высоким потреблением белка», - поделились рекомендацией врачи.
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