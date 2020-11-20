Самый быстрый способ уменьшить висцеральный жир на животе

По мнению ученых, самым быстрым способом уменьшить висцеральный жир на животе является сокращение углеводов – в первую очередь, за счет продуктов, содержащих сахар.Висцеральный жир заставляет расти живот – он расположен в брюшной полости человека и обволакивает внутренние органы. Его скопление опасно не только потерей талии, оно увеличивает риск метаболических нарушений, способствует развитию диабета.Медики напоминают, что риск увеличения висцерального жира на животе для всех нас повышается с возрастом. По мере того, как мы стареем, рецепторы инсулина клеточной стенки становятся менее чувствительными. Это значит, что уровень глюкозы в крови повышается, а сразу после еды может быть очень высоким. Следствием данного процесса становится интенсивное накопление жировых клеток.«После еды наша кровь становится насыщенной глюкозой и жирными кислотами, и этот «токсичный бульон» может способствовать развитию разных нарушений, включая быстрый рост жира на животе, включая жировые клетки, расположенные в глубине», - рассказали эксперты изданию Express.Как можно избавиться от опасного жира на животе? Самым быстрым способом, по мнению специалистов, является контроль потребляемых сахара и углеводов. Более 20 рандомизированных контролируемых исследований показали, что системы питания с низким содержанием углеводов обеспечивают уменьшение жировой прослойки и снижение веса и в два-три раза быстрее, чем диеты с низким содержанием жиров. Причем они сокращают также висцеральный жир вокруг органов полости живота, печени.Для быстрого уменьшения жира на животе в первую очередь специалисты советуют сокращать потребление источников быстрых углеводов, то есть содержащих сахар.«Многочисленные исследования показали, что избыток сахара, в основном из-за большого количества фруктозы, может содействовать накоплению жира в области живота и печени. Самым эффективным способом уменьшить висцеральный жир на животе является отказ от рафинированных углеводов, таких как сахар (особенно жидкий), конфеты, белый хлеб в сочетании с высоким потреблением белка», - поделились рекомендацией врачи.