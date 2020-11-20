Открытие: вакцина против гриппа защищает от проблем с сердцем

Американская кардиологическая ассоциация, опубликовала результаты исследования, которые говорят о неожиданном эффекте вакцины против гриппа. Было установлено, что риск смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые сделали подобную прививку, оказался на 18% ниже, чем у остальных сердечников.При этом вакцинация против гриппа в целом снижала риск развития проблем с сердцем на 13%. Параллельно уменьшалась на 28% вероятность смерти вследствие других отклонений со здоровьем. Также ранее сообщалось, живая вакцина от гриппа может быть эффективной в борьбе с коронавирусом, обеспечивая дополнительную защиту организму.Комментирует доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова: "Живая вакцина от гриппа может обеспечить некоторую дополнительную защиту от коронавируса. Положительный эффект объясняется тем фактом, что в принципе вирусная инфекция вызывает неспецифическую перекрестную защиту против других вирусных инфекций на уровне работы иммунных T-клеток".