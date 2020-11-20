6 лучших напитков для крепкого сна

Усталость, стресс, множество мыслей в голове, желание «посидеть» в телефоне или смотреть телевизор — нередко подобные события приводят к невозможности уснуть. В таком случае отлично помогут определенные напитки. Какие из них способствуют крепкому сну.Ромашковый чайНе любите молочные напитки? Не хотите употреблять что-то с долей алкоголя? Но при этом не можете уснуть? Воспользуйтесь возможностью выпить успокоительный чай — с ромашкой. Это идеальный напиток для успокоения, расслабления. Особенно полезно его употреблять за полчаса до сна. Он будет точно крепким и качественным!КакаоГорячий напиток из тертых какао-бобов, воды и специй — идеален при невозможность отойти ко сну быстро. Напиток жителей времен цивилизации майя всегда употреблялся прямо перед сном.Горячий пуншВ основу данного напитка входит немного виски, фруктового сока, сахара (мёда), горячая вода и пряности. Особенно эффективен в холодное время года, когда бушуют вирусы и инфекции. Грипп будет побежден за счёт натуральных ингредиентов в составе пунша.Теплое молокоНекоторые называют такой напиток извращением. Но нельзя отрицать, что он идеален для крепкого сна. «Снотворное» в таком виде является результативным за счёт содержания триптофана и кальция, помогающего его усвоить. Триптофан как предшественник серотонина позволяет успокоить организм и поможет заснуть крепким сном.Мятный чайЧай с мятой — ещё один вид чая для отличного засыпания. Успокоиться и расслабиться — вот его истинное предназначение. Мята также позволяет избавиться от тошноты. Полезный, но более того — вкусный. Вот что можно сказать об этом напитке.Горячий шоколадНередко этот вид напитка путают с какао. Однако этот напиток более густой, ведь в нем имеются какао-масло и какао-порошок. Если какао готовят на воде, то шоколад — на сливках или молоке. Он более насыщенный по вкусу, приятный. И что немаловажно: он помогает лучше уснуть, а наутро почувствовать себя заряженным, бодрым и полным сил. Ведь в таком случае точно отлично выспишься!