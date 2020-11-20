Медики рассказали, на что влияет группа крови человека

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Все что нужно знать о группах крови.Чем отличаются разные группы крови, что такое резус-фактор и влияет ли это всё на здоровье и характер.Почему кровь делится на группыКровь состоит из плазмы и плавающих в ней клеток — эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. На оболочке эритроцитов есть несколько сотен антигенов — гликопротеинов или гликолипидов, наличие которых определяется генетикой. Для системы ABO имеют значение два антигена: А и B. Именно по их наличию или отсутствию определяется группа крови.Группа крови А (II) — эритроциты вырабатывают только антиген А.Группа крови B (III) — вырабатывается только антиген B.Группа крови О (I) — нет ни А-, ни B-антигенов.Группа крови АB (IV) — есть и А-, и B-антигены.Также, в зависимости от группы крови, в плазме могут быть антитела альфа (анти-А) и бета (анти-B). Это белковые соединения, которые реагируют на чужеродные антигены и могут вызвать иммунный ответ.Группа крови А (II) — в сыворотке есть антитела анти-B.Группа крови B (III) — в сыворотке есть антитела анти-A.Группа крови О (I) — есть и анти-А, и анти-B.Группа крови АB (IV) — нет ни анти-А, ни анти-B.Почему группа крови важна для переливанияЕсли перелить человеку с группой крови А кровь группы B, его анти-B антитела в сыворотке начнут реагировать на антигены донорской крови, будут слипаться с ними и выпадать в осадок — агглютинироваться. В результате может произойти закупорка сосудов и смерть.Именно поэтому при выборе донора всегда учитывают группу крови.Если у человека группа крови А, ему можно переливать группы А и О.Если у человека группа крови B, можно переливать B и O.Если группа крови АВ, можно переливать любую кровь. Нет антител — нет проблем.Людям с группой О можно переливать только кровь группы О. Зато они могут стать донорами для любой группы, ведь у них нет антигенов, а значит, против такой крови не будут бороться ни альфа, ни бета антитела.Однако при переливании учитывают не только группу крови, но и резус-фактор.Что такое резус-факторРезус-фактор — это белок D-антиген на поверхности эритроцитов. Если у вас есть этот белок, резус-фактор положительный (Rh+), если нет — отрицательный (Rh–).Если человек с Rh– получит кровь с D-антигеном, его организм начнёт вырабатывать D-антитела. Это может вызвать разрушение эритроцитов. Поэтому резус-отрицательная кровь подходящей группы может переливаться любому человеку, а вот резус-положительная — только людям с Rh+. При этом людей с отрицательным резус-фактором в мире гораздо меньше, чем с резус-положительным, — всего около 15%.Помимо переливания крови, людям с Rh– нужно учитывать свою исключительность и при планировании беременности. Если у женщины с Rh– появится плод с Rh+, немного его крови может войти в контакт с кровью матери, что закончится появлением антител. В первую беременность это не представляет проблем, но во вторую и последующие, если у женщины будет ребёнок с Rh+, антитела могут пройти через плаценту, повредить клетки крови ребёнка и вызвать анемию.Как определяют группу крови и резус-факторВ лаборатории проводится анализ: в образцы крови добавляют реагенты с антителами альфа и бета и смотрят на реакцию.Если в крови есть антиген А, эритроциты начнут слипаться, когда добавят анти-B, и наоборот — кровь с антигеном B будет слипаться, когда добавят анти-А. Кровь группы АВ не даст реакции на любые антитела, а кровь группы О отреагирует на все.То же самое с резус-фактором: в кровь просто добавляют анти-D. Если реакция есть — у человека Rh+, если нет — Rh–.Влияет ли группа крови на что-то ещёПо группе крови пытаются угадывать характер, подбирать диету и профессию. Особенно это распространено в Японии — там по группе крови могут выбирать сотрудника или партнёра, покупать еду и даже полотенца.Все эти классификации находятся на уровне гороскопов — многие верят, но доказательств нет. Мы рассмотрим некоторые взаимосвязи, имеющие под собой основу из научных исследований.ПищеварениеГруппа крови влияет на способность организма без проблем переваривать лектины — вредные белки в составе зерновых и бобовых продуктов, молока, морепродуктов и яиц.Например, экстракт фасоли лима вызывает слипание эритроцитов только у группы А, а экстракт крылатых бобов — только у эритроцитов группы О. Однако большинство лектинов взаимодействуют со всеми группами крови. Более того, в обработанных бобовых лектины разрушаются и не вредят людям с любой группой крови.Также группа крови может влиять на способность усваивать жирную пищу. У людей с группами крови А и АВ значительно меньше щелочной фосфотазы — фермента, необходимого для метаболизма фосфора и жирных кислот, — чем у групп O и B. Это может указывать на большую способность последних групп к перевариванию жирной пищи.Эти особенности учитываются в диете Питера Д’Адамо (Peter D’Adamo) по группам крови. Однако на сегодняшний день нет ни одного серьёзного исследования, доказывающего эффективность его диеты.ЗдоровьеГруппа крови может увеличить риск некоторых заболеваний.Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ)Люди с О-группой на 11% меньше рискуют заболеть коронарной болезнью сердца и вообще имеют сниженный риск ССЗ. По сравнению с группой О, люди с группой А больше рискуют получить инфаркт миокарда, а люди с группой В — ишемический инсульт и венозный тромбоз.РакГруппа крови А (II). Повышенный риск рака желудка и заражения Helicobacter pylori — главным возбудителем язв желудка.Группа крови B (III). Повышенный риск рака поджелудочной железы, пищевода и желчевыводящих протоков.Группа крови AB (IV). Повышенный риск рака поджелудочной железы.Группа крови O (I). Повышенный риск рака кожи, сниженный риск рака желудка и поджелудочной.Учёные не нашли взаимосвязи между раком прямой кишки, раком груди и группой крови. Зато эти виды рака сильно зависимы от образа жизни.Физические показателиГруппа крови влияет на физические показатели: силу, мощность, скорость и координацию. Ниже мы рассмотрим эти характеристики и виды спорта, в которых с большей вероятностью добьётся успеха человек с определённой группой крови.Группа крови O (I)Люди с этой группой крови чаще других встречаются среди элитных спортсменов, особенно легкоатлетов и борцов. Они выносливы и быстро добиваются успеха в разных видах спорта. Люди с I группой крови предрасположены к взрывной работе: спринтам, единоборствам, тяжёлой атлетике.Что попробовать: лёгкую атлетику, бег на короткие дистанции, единоборства, тяжёлую атлетику.Группа крови А (II)Люди со второй группой крови имеют низкую тренируемость в боевых искусствах, но при этом добиваются успехов в технически сложных видах спорта. Большой процент людей со II группой крови встречается среди тяжелоатлетов и гимнастов, в игровых видах спорта.Что попробовать: тяжёлую атлетику, гимнастику, теннис, футбол, волейбол, хоккей, баскетбол.Группа крови B (III)Для этой группы крови характерны хорошие скорость и координация, высокая тренируемость — способность добиться больших результатов за короткое время. Люди с III группой крови чаще достигают успеха в единоборствах и других видах спорта, для которых важны скорость и координация.Что попробовать: бокс и другие единоборства, функциональное многоборье.Группа крови AB (IV)Для людей с IV группой крови характер сила. Таким людям подойдут силовые виды спорта, для которых не нужна скорость движений, например пауэрлифтинг.Что попробовать: пауэрлифтинг, стронгмен.Эти данные можно использовать для поиска своего вида спорта, однако не стоит воспринимать их как нерушимые правила. Есть много других показателей, влияющих на успех, например количество мышечных волокон определённого типа и особенности нервной системы.Если же вы не собираетесь соревноваться и строить карьеру в спорте, можете забыть про эти особенности и ориентироваться только на свои ощущения и желания.На любительском уровне вы можете заниматься любым видом спорта вне зависимости от группы крови, поддерживать здоровье и получать удовольствие на тренировках.ЛичностьНесколько исследований пытались обнаружить связь между группой крови и личностью, используя популярные психологические тесты.Австралийское исследование с участием 240 женщин и мужчин не обнаружило связи между личностью и группой крови. Это не удалось ни канадским учёным после опроса 400 человек, ни американским исследователям после анализа данных более 2,5 тысячи тайваньских студентов.Даже японские учёные пришли к выводу, что взаимосвязь личности и группы крови составляет менее чем 0,3%. Таким образом, нет серьёзных оснований полагать, что группа крови каким-то образом влияет на характер.ВыводыГруппа крови и резус-фактор важны для переливания крови. Если группы крови не совпадают, может начаться агглютинация — слипание эритроцитов.Группа крови имеет некоторое влияние на пищеварение, однако диета по группам крови не доказала свою эффективность.Группа крови влияет на риск ССЗ и рака, но не является определяющим фактором в возникновении этих заболеваний.Группа крови не влияет на характер и не определяет личность.