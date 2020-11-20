Как жить дольше? Используйте специю, снижающую холестерин и сахар в крови
Черный тмин также известен как римский кориандр или калонджи. Его потребление ученые оценивают как эффективную профилактику болезней сердца – главной причины смертности людей по всему миру.
Именно благодаря данному эффекту специя помогает жить дольше, пишет издание Express. По словам ученых, он обусловлен тем, что черный тмин препятствует росту уровней холестерина и сахара в крови.
«Высокие показатели холестерина и сахара являются предшественниками сердечных заболеваний. Оба вещества могут повреждать сосуды и артерии, которые снабжают кровью сердце. Если говорить о продуктах, способных защитить от такого повреждения, используйте черный тмин – он является одним из наиболее перспективных», - констатируют ученые.
Снижение сахара. Исследование с участием 94 человек продемонстрировало: ежедневное использование специи на протяжении трех месяцев способен значительно снижать уровень сахара в крови натощак, а также средний показатель содержания сахара. Вдобавок благодаря калонджи уменьшается резистентность к инсулину, что имеет первостепенное значение для контроля сахара в крови и защиты от развития диабета 2 типа.
Снижение холестерина. Согласно обзору 17 исследований, прием черного тмина ассоциируется с существенным снижением общего и «плохого» холестерина ЛПНП, а также триглицеридов в крови. Холестерин ЛПНП характеризуется свойством налипать на внутренних стенках артерий, накапливаться и заполнять их просвет, тем самым повышая риск сердечных заболеваний. Триглицериды – это жировые вещества, которые производят аналогичный зловещий эффект.
«Исследование с участием 94 человек, болеющих диабетом, дало близкие результаты, показав, что ежедневный прием двух граммов специи в течение 12 недель снижает как общий холестерин, так и холестерин ЛПНП», - цитирует Express научных специалистов.
Помимо того, использовать калонджи рекомендуется для улучшения когнитивных функций, борьбы с болезненными симптомами артрита (включая подагру), геморроем.
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