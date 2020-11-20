Переболевшие COVID-19 люди жалуются на выпадение зубов

Некоторые люди, перенесшие коронавирусную инфекцию нового типа, начали жаловаться на выпадение зубов.Участники сообщества Survivor Corps, созданного для обмена историями переболевших коронавирусом, опубликовали уже несколько сотен историй о проблемах с зубами, которые появляются после перенесенного COVID-19. После выздоровления некоторые люди замечают у себя проблемы с деснами, а также страдают от выпадения зубов. При этом, многие фиксируют у себя такие проблемы впервые.По словам биолога Уильяма Ли, медицинского руководителя Фонда ангиогенеза, портящиеся после коронавируса зубы можно объяснить воздействием болезни на систему кровообращения. "Коронавирусная инфекция поражает кровеносные сосуды, и это может быть причиной тромбов и других проблем, которые отражаются в том числе и на здоровье зубов", — отметил Ли, добавив, что для более детальных выводов пока недостаточно данных.Как отметил Эрик Чоэ-Пена, глава отдела сети здравоохранения Northwell Health, COVID-19 воздействует на клеточные рецепторы ACE2, существующие в том числе и в ротовой полости. Чоэ-Пена подчеркнул, что проблемы с зубами после коронавируса требуют более подробного изучения.