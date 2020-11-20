Физические упражнения полезны для людей с волчанкой

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Ученые представили исследование пациентов с системной красной волчанкой (СКВ). По их результатам, людям с данным аутоиммунным заболеванием необходимо поддерживать физическую форму, а в частности, аэробные способности.Проект, начатый в 2017 году, был направлен на изучение влияния 12-недельной программы прогрессивных, индивидуализированных и специально адаптированных аэробных тренировок на жесткость артерий и воспаление у женщин с этим типом волчанки. Также оценивалось влияние физических упражнений на физическую форму и такие переменные, как усталость, депрессия или качество жизни, все их которых обычно затрагиваются у пациентов с таких диагнозом.Основные результаты проекта, опубликованные в Journal of Clinical Medicine, показывают, что пациенты, которые принимали участие в программе упражнений, значительно увеличили свои аэробные способности по сравнению с другой группой, которой была предоставлена общая информация по выбору здорового образа жизни. Жесткость артерий и воспаление не ухудшились, поэтому такая программа может представлять собой безопасное вмешательство, не влияющее отрицательно на эти факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.