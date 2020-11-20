Психолог рассказал о причинах панических атак и способах борьбы с недугом

У каждого человека может произойти приступ тревоги или паники, сопровождающийся страхом и другими физиологическими проявлениями. О причинах панических атак рассказал психолог Павел Жавнеров, который пообщался с корреспондентами.По словам психолога, паническая атака обычно развивается на фоне повышенной тревожности. Как правило, у человека, который подвергся панической атаке, уже были состояния, которые сопровождались выраженным чувством страха. Затем, когда к ситуации присоединяются какие-либо проблемы со здоровьем, нарушенный ночной сон, переутомление или стресс, то запускается целый каскад физиологических реакций, известный как паническая атака."Головной мозг запускает выработку адреналина, повышается кровяное давление, появляется головокружение, мышцы сводит от напряжения, и так далее. Ощущая на себе физиологические эффекты, люди, как правило, чувствуют еще больший страх, т.к. полагают, что сейчас у них произойдет что-то с сердцем, случится потеря сознания, кончится воздух, или начнется еще что-то ужасное", — отметил специалистДля того, чтобы избавиться от панических атак, нужно произвести определенную работу над собой — говорит Жавнеров. "Существуют, например, специальные карточки восприятия, которые позволяют человеку усвоить информацию о проявлениях панического страха. Например, на одной из карточек написано, что пока у человека не темнеет в глазах, он не потеряет сознание. Зная об этом, он сможет лучше контролировать себя при начале панической атаки", — пояснил психолог.