COVID-19 вызывает делирий у каждого третьего пожилого пациента

Коронавирус провоцирует спутанность сознания и галлюцинации у каждого третьего пациента пожилого возраста. Это увеличивает риск смерти на 24%, как показало исследование.Делирий является распространенным симптомом коронавируса у пациентов старше 65. Спутанное сознание может быть особенно тягостным переживанием для лиц старшей возрастной группы, так как в этом случае вырастает опасность более тяжелого течения болезни и смерти. Проведенное в США исследование оценивало 817 пожилых пациентов с диагнозом коронавирус. У 226 или 28% из них диагностировали делирий, средний возраст больных составлял 78 лет.У 84 человек или 37% жертв делирия не было типичных симптомов коронавируса вроде жара или одышки. 84 пациента с делирием умерли в больнице, и учёные полагают, что спутанность сознания повышает риск смерти на 24%, а вероятность попадания в реанимацию - на 67%. Исследование проводилось врачами Центрального госпиталя Массачусетса в сотрудничестве с учеными из Гарвардского университета.Делирий наступает, как правило, внезапно, люди демонстрируют потерянность и спутанность сознания, они не могут четко мыслить, порой сталкиваются с галлюцинациями, вырастает вероятность повышенной агрессивности, скачков настроения и ажитации. Делирий вызывается проблемами в мозге, он может усугубить течение тех или иных болезней или смерти, поскольку организм ослабляется, а вероятность выздоровления снижается. Воздействие делирия на мозг может быть долговременным или перманентным.